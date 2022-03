LIČNO BRENDIRANJE U DIZAJNU: 6 saveta kako da se pozicionirate kao kvalitetan samostalni dizajner

Kreativci s jedne strane ne vole previše da se eksponiraju, dok sa druge strane žele da se pozicioniraju kao freelanceri, pa čak i kao preduzetnici koji sami biraju klijente i projekte na kojima rade.

Da biste kao frilenser došli do te faze, neophodno je da budete primećeni, što znači da morate raditi na svom ličnom brendu. Vrednost vašeg ličnog brenda je neprocenjiva i može znatno uticati na svaki naredni projekat na kome budete radili. Zato pročitajte sledećih nekoliko saveta i počnite da radite na podizanju svesti o vama i vašim veštinama.

foto: Tim Edukacija

Koja je vaša vizija

Pre nego što pređete na kreiranje vizuelnih rešenja i osmišljavanje novog dizajna, dobro razmislite o tome šta je vaša vizija i šta je to što želite da radite drugačije od drugih. Prvo se zapitajte sa kojim ciljem ste odabrali da se bavite svojim poslom, a potom i kako želite da doprinesete svom okruženju i zajednici. Postoje različiti pravci u kojima možete razvijati svoju ličnu viziju. Primera radi, možda sebe vidite i kao edukatora ili inovatora.

Sa kim želite da radite

Vaša vizija je uvek u direktnoj vezi sa vašim klijentima. Ako imate određeni cilj, onda bi trebalo da izbegavate saradnju sa kompanijama koje se u tu priču ne uklapaju. Primera radi, ako vam je ideja da doprinesete zajednici promocijom ekološki održivih principa, ne otvarajte saradnju sa kompanijama koje direktno utiču na zagađenje i ne učestvuju u inicijativama koje pokušavaju da neutrališu posledice njihovog ponašanja.

Kakva je vaša ličnost

Neophodno je da procenite koje svoje strane želite da prikažete javnosti za ličnu promociju. Iako je sasvim u redu da nikada ne prikažete svoje lice klijentima, neophodno je da bar nešto autentično i samo vaše iznesete pred njih. To mogu biti vaši radovi, komunikacioni stil, način rada sa klijentima ili nešto sasvim drugo. Šta god da je posredi, neophodno je da se izdvojite i stavite naglasak na one segmente koje smatrate najvrednijim u poslu.

foto: Tim Edukacija

Kreirajte logo

Najteži posao za svakog dizajnera jeste da kreira logotip koji će predstavljati samo njega. Međutim, ako želite da radite kao samostalni umetnik i da sami dolazite do svojih klijenata, važno je da utvrdite kako ćete im se predstaviti. U prilici ste da kreirate svoj jedinstveni pečat koji će biti obeležje svakog vašeg rada i koji će se odraziti i na vašu komunikaciju, i korespondenciju. Iskoristite tu priliku i pokažite svoje umeće.

Koristite društvene mreže

Živimo u vremenu u kome su kanali za oglašavanje dostupni svima tako da ne morate ulagati desetine hiljada evra za zakup reklamnog prostora kao pre desetak i više godina. Danas su pred vama društvene mreže, na kojima možete i bez uloženog novca da steknete popularnost. Zato počnite da prezentujete svoje radove, za početak na Instagramu i TikToku, a potom i na drugim platformama na kojima uspete da pronađete svoju ciljnu grupu.

Pišite

Najteže ostaje za kraj. Kako biste došli do klijenata i ostvarili uspeh na polju samostalnog posla, važno je da počnete da kreirate i sadržaje u pisanoj formi. To mogu biti blog tekstovi na vašem sajtu, ali za početak je dovoljno da to budu opisi vaših radova koje ćete plasirati na relevantnim kanalima – vaš portfolio sajt, društvene mreže, Dribbble ili Behance. Samo kroz pisanu reč ljudi mogu da saznaju ko ste zapravo, pa iskoristite i tu priliku.

foto: Tim Edukacija

Naučite kako da postanete profesionalac

Da biste došli do faze u kojoj možete da se osamostalite, morate preći ozbiljan i često trnovit put, budući da preduzetništvo zahteva i neka znanja koja nisu samo tehnička. Za to vam je potrebna stabilna osnova, a nju ne možete steći na kratkim kursevima od po nekoliko meseci. Važno je da imate jasan cilj i da se ka njemu krećete strateški. Zato uložite barem jednu godinu u edukaciju koja će vam pružiti sve ključne informacije o putu koji je pred vama.

Upišite obuku za grafički dizajn i utabajte stazu ka uspehu.

Tim Edukacija