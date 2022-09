NAJBOLJI PROGRAMSKI JEZIK ZA UČENJE: Ovo je 6 razloga da počnete svoju programersku karijeru učeći Javu

Primarni cilj kreatora Jave bio je da razviju jezik koji bi mogao da nađe primenu na kućnim uređajima. Dizajneri su još pre dve decenije maštali o svetu u kome vaš frižider ili toster imaju aplikacije koje ih pokreću – ono što sada zovemo internet stvari (IOT).

Kako smo tek nedavno počeli da stvaramo uređaje koji koriste potencijal takvog jezika, može se reći da su programeri koji su koristili Javu sredinom devedesetih bili daleko ispred svog vremena. Njihov cilj je pokrenuo čitavu arhitekturu jezika, čija je jedna od glavnih tačaka bila „Napiši jednom, pokreni bilo gde“.

I danas mnogi početnici biraju Javu kao prvi jezik, a mi ćemo vam dati nekoliko razloga koji će vam objasniti zašto je to zapravo odlična ideja.

Popularnost i potencijalna plata

Sudeći po istraživanjima Oraclea, Java je jedan od najpopularnijih programskih jezika na svetu. Koristi ga oko 9 miliona programera i radi na oko 7 milijardi uređaja širom planete. Zbog velike tražnje za Javom, programeri koji je poznaju takođe su prilično traženi i oni imaju neke od najplaćenijih poslova u IT industriji.

Jednostavnost učenja

Java je prilično jednostavan jezik za učenje, jer ima sintaksu sličnu onoj koju nalazimo u engleskom jeziku. Da naučite Javu, takođe možete pratiti mnogobrojne tutorijale dostupne na YouTubeu, blogovima i forumima na kojima se okupljaju programeri koji koriste ovaj jezik.

Velika zajednica

Ogromna onlajn zajednica korisnika Jave na svim nivoima od velike je pomoći u slučaju da je potrebna bilo kakva podrška. U zavisnosti od toga za koju namenu je koristite, verovatno ćete morati da izaberete nišu koja je najsličnija vašim potrebama, ali ćete u svakom trenutku moći da dođete do odgovora na pitanja koja vas muče tokom učenja.

Veliki broj API-ja

Java ima obilje programskih interfejsa (API). To je posebno korisno za pravljenje aplikacija bez nužnog poznavanja njihovih unutrašnjih implementacija. Takozvani API-ji koje Java ima mogu se svesti na tri interfejsa (Official Java core APIs, Optional official Java APIs i Unofficial API), koji se koriste za skoro sve, uključujući umrežavanje, I/O, baze podataka, medije, sintezu govora i još mnogo toga.

Moćni razvojni alati

Mnoštvo integrisanih razvojnih okruženja (IDE) u Javi programerima pruža različite mogućnosti za razvoj softvera. Moćni Java IDE-ovi kao što su Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA itd. igraju veliku ulogu u uspehu ovog jezika. Oni obezbeđuju mogućnosti kao što su otklanjanje grešaka, isticanje sintakse, dovršavanje koda, jezička podrška, automatizovano refaktorisanje i još mnogo toga što čini kodiranje u Javi lakšim i bržim.

Dodatno, Java je stvorila osnovu za operativni sistem Android i pomogla da oko 90% kompanija sa liste Fortune 500 razvije veliki broj pozadinskih aplikacija. Takođe, igra veliku ulogu u obradi podataka Apache Hadoop, Amazonovim web uslugama, Windows Azure itd.

Ne zavisi od platforme

Java je nezavisna od platforme jer će njen izvorni kôd kompajler (prevodilac koda) pretvoriti u bajt kôd, pa se on zatim može izvršiti na bilo kojoj platformi koristeći Java virtuelnu mašinu. Takođe je poznata kao WORA („napišite jednom, pokrenite bilo gde”) jezik, jer ne zavisi od platforme na kojoj se pokreće. Dodatno, razvoj većine Java aplikacija odvija se u Windows okruženju dok se pokreće na UNIX platformi zbog prirode samog jezika.

Naučite kako da koristite Javu

Ako se opredelite da učite Javu, biće vam potreban bar još jedan jezik kako biste mogli da razumete ne samo kako se piše kôd, već i kako se gradi arhitektura sistema i kako se jezici mogu iskoristiti za veće i ozbiljnije projekte. Zato ne gubite vreme na kratkim kursevima koji će samo zagrebati površinu, već se posvetite na pravi način i uložite bar godinu dana u svoju edukaciju da biste ovladali veštinama koje ćete kasnije koristiti.

Najpre upišite obuku za razvoj softvera u Javi i ovladajte ovim traženim jezikom

