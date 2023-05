SVETSKI A NAŠI: Ovo je 5 giganata u sektoru informacionih tehnologija na našem tlu

Uspešne IT kompanije

Srbija je postala vrela lokacija za kompanije svih veličina iz oblasti informacionih tehnologija. U nastavku predstavljamo neke od najvećih kompanija koje bazu svog poslovanja imaju kod nas.

Devtech je beogradska softverska kompanija specijalizovana za pružanje usluga razvoja softvera, konsaltinga i autsorsing. Kompanija sa sedištem u Beogradu kancelarije takođe ima i u Americi i Izraelu. Njeni klijenti uključuju vodeće kompanije iz oblasti finansija, telekomunikacija i tehnologije. Na impresivnoj listi partnera nalaze se i kompanije kao što su IBM, Microsoft i Oracle.

RT-RK je multinacionalna kompanija sa sedištem u Novom Sadu, specijalizovana za razvoj softvera i hardvera. RT-RK ima impresivan portfolio proizvoda koji uključuju softver za upravljanje električnim vozilima, upravljanje avionima i softver za audio i video tehnologije. Kompanija takođe sarađuje sa vodećim svetskim tehnološkim kompanijama, uključujući Bosch, Qualcomm, Intel i druge.

foto: Tim Edukacija

Comtrade Group je međunarodna IT kompanija sa sedištem u Beogradu. Ova softverska kuća osnovana je 1990. godine i danas ima kancelarije u 15 zemalja širom sveta. Comtrade je poznat po svojim uslugama u oblasti razvoja softvera, IT konsaltinga i upravljanja infrastrukturom. Kao i ostale kompanije s ove liste, i Comtrade se može ponositi impresivnom listom partnera, među kojima su Microsoft, IBM, Cisco, Dell i druge svetski poznate kompanije.

Levi9 Global Sourcing je međunarodna IT kompanija koja pruža usluge razvoja softvera, konsaltinga i autsorsinga. Levi9 ima sedište u Beogradu, uz kancelarije širom Evrope. Pronaći ćete ih u Holandiji, Ukrajini, Rumuniji i Poljskoj. Levi9 se bavi razvojem softvera za vodeće kompanije iz oblasti finansija, telekomunikacija, transporta i ostalih industrija.

Quantox Technology je beogradska IT kompanija koja pruža usluge razvoja softvera, dizajna i konsultacija. Specijalizovana je za razvoj web i mobilnih aplikacija, kao i za implementaciju cloud i blockchain tehnologija. Quantox Technology ima klijente širom sveta, u SAD, Kanadi i EU, a među njima su vodeće kompanije u oblasti e-trgovine, finansija i ostalih industrija.

foto: Tim Edukacija

Sa impresivnim portfolijima proizvoda i usluga, ove firme su na dobrom putu da postanu vodeće svetske IT kompanije u budućnosti. Međutim, ova petorka sadrži samo neke od najuspešnijih IT kompanija u Srbiji koje pružaju širok spektar usluga u oblasti softverskog razvoja, IT konsaltinga i autsorsinga. U Srbiji takođe postoji veliki broj manjih brzorastućih biznisa.

Ako želite da se i sami priključite ovom svetu i mislite da biste bili u stanju da sami uspešno vodite IT biznis, obuka za menadžment u sektoru informacionih tehnologija je najbrži način da ostvarite svoje poslovne planove. Rad na realnim projektima uz minimum teorije i mogućnost pohađanja nastave onlajn pripremiće vas za sve izazove upravljanja savremenom informatičkom kućom.

Tim Edukacija