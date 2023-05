GDE SE NAJVIŠE ZARAĐUJE? Ovo je lista 20 najplaćenijih poslova u Srbiji

Kada je u pitanju razgovor na temu koja su najplaćenija zanimanja u Srbiji, sigurno je da postoje različite percepcije i mišljenja. Ukrštanjem različitih istraživanja, znanja i analizom tražnje na tržištu rada, došli smo do liste 20 najplaćenijih poslova u Srbiji.

Ipak, kada budete čitali, napravite mali otklon. Imajte u vidu da su navedeni iznosi informativnog karaktera i mogu znatno varirati u zavisnosti od kompanije, pozicije, iskustva, obrazovanja i drugih faktora.

Hirurg – 3.500–6.000 EUR (Izvor: Infostud) Programer – 1.000–3.000 EUR (Izvor: Helloworld.rs) Advokat – 1.500–2.500 EUR (Izvor: Infostud) Menadžer – 1.500–2.500 EUR (Izvor: Infostud) Softverski arhitekta – 1.500–2.500 EUR (Izvor: Helloworld.rs) Inženjer za mašinsko učenje – 1.500–2.500 EUR (Izvor: Helloworld.rs) Lekar specijalista – 1.500–2.500 EUR (Izvor: Infostud) Finansijski analitičar – 1.200–2.200 EUR (Izvor: Infostud) Data Scientist (ekspert za podatke) – 1.200–2.200 EUR (Izvor: Helloworld.rs) Inženjer za veštačku inteligenciju (AI) – 1.200–2.200 EUR (Izvor: Helloworld.rs) Software Developer (Razvojni inženjer) – 1.200–2.200 EUR (Izvor: Helloworld.rs) Inženjer za kvalitet – 1.200–2.200 EUR (Izvor: Infostud) IT menadžer – 1.200–2.200 EUR (Izvor: Helloworld.rs) Analitičar podataka – 1.200–2.200 EUR (Izvor: Infostud) Farmaceut – 1.000–2.000 EUR (Izvor: Infostud) Projektni menadžer u IT sektoru – 1.000–2.000 EUR (Izvor: Helloworld.rs) Front-end developer – 1.000–2.000 EUR (Izvor: Helloworld.rs) QA inženjer (inženjer za ispitivanje kvaliteta i testiranje proizvoda) – 1.000–2.000 EUR (Izvor: Infostud) Cloud inženjer (inženjer za računarstvo u oblaku) – 1.000–2.000 EUR (Izvor: Helloworld.rs) iOS/Android developer – 800–1.800 EUR (Izvor: Helloworld.rs)

Kao što možete videti, više od dve trećine pozicija na ovoj rang-listi dolaze iz domena informacionih tehnologija, pa je jasno u kom pravcu vredi graditi karijeru. Ako sebe vidite na nekoj od navedenih pozicija, da dođete do zaposlenja trebaće vam znanje i iskustvo. Zato je jednogodišnja obuka za najtraženije IT poslove koju možete pohađati onlajn najbolji način da dođete do znanja i sertifikacije potrebne za lansiranje karijere u ovom brzorastućem sektoru.

Kroz rad na realnim projektima pod nadzorom mentora uvek spremnih da odgovore na vaša pitanja, napredovaćete dovoljno brzo da se možete uhvatiti u koštac sa poslom.

Tim Edukacija