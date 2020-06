STRANKE ODGOVARAJU: Šta je spoljnopolitički prioritet Srbije?

Stranke i zajedničke liste koje izlaze na izbore odgovarale su na pitanje - Koji su spoljnopolitički interesi Srbije na kojima insistiraju , a odgovori glase ovako:

ZORAN ŽIVKOVIĆ, predsednik Nove stranke: Članstvo u EU "Srbija treba da postane članica Evropske unije. U maju 2003. godine na Solunskom samitu utvrđeno je da Zapadni Balkan, a samim tim i Srbija, ima svoju budućnost u Evropskoj uniji i toga treba držati i danas.

"EU nije 'raj na zemlji', ali je bar negativnom selekcijom to najbolje mesto za život.

I srpska istorija i srpska stvarnost su okrenute na tu stranu.

Na Zapadu, a ne na Istoku školovali i Vuk Karadžić i Dositej Obradović, kao i prvi sprski lekari, ekonomisti, inženjeri...

Naša subkultura je više zapadna nego istočna. Ljudi koji žele da rade, da se leče, da se školuju, pa i provode idu na tu stranu.

Pored toga, spoljnotrgovinska razmena sa EU je 70 odsto. Sve su to razlozi da nastavimo taj put, ali mnogo ozbiljnije i iskrenije nego što to radi aktuelna vlast".

MARKO ĐURIŠIĆ, kandidat na listi Ujedinjena demokratska opozicija: Prioritet - Srbija u EU "Spoljnopolitički prioritet na kome insistira UDS je završetak evrointegracija i punopravno članstvo Srbije u EU u što kraćem roku .

Građani Srbije su većinski jasno opredeljeni za EU, ali , nažalost, na tom procesu poslednjih godina ne radi na pravi način.

U Srbiji se iskorišćavaju problemi EU i predstavljaju kao nedostatak želje da Srbija postane punopravni član što, nije istina.

Vrata su nam otvorena, na nama je da transformišemo naše društvo u skladu sa onim vrednostima na kojima počiva EU, a to su demokratija, najviše poštovanje ljudskih prava, pravna država, solidarnost. Stubovi na kojima postoji EU treba da budu stubovi na kojima će počivati srpsko društvo i zato mislim da je to primarni i najvažniji interes da se taj posao u što kraćem roku završi.

UDS će se zalagati da se proces evropskih integracija ubrza i da se na taj način savlada najveći izazov pred kojim se država nalazi, a to je, kaže, odlazak ljudi.

Ukoliko ne promenimo ove stvari ljudi iz Srbije će umesto da se bore za EU u Srbiji boriti se za svoje mesto u EU, a van Srbije, MUAMER ZUKORLIĆ, nosilac liste koalicije Samo pravo - Stranka pravde i pomirenja i Demokratska partija Makedonaca: Saradnja sa komšijama, naročito BiH "Odnos Srbije sa komšijama je za nas spoljnopolitički prioritet svih prioriteta. Sa svim komšijama, sa svim zemljama komšiluka. Nama je posebno stalo do odnosa sa BiH, do odnosa između bošnjačkog i srpskog naroda Jedan od prioriteta programske politike je insistiranje na pomirenju između srpskog i bošnjačkog naroda čime bi se, potpuno promenila celokupna slika i ambijent na Balkanu.

Tako bi i srpski narod mogao da pokaže da nije u konfliktnim odnosima sa svim narodima Balkana Uprkos svim problemima u EU Srbija treba da nastavi putem evropskih integracija., a Pitanje evropskog puta ne treba da bude interesantno privremeno, već je to pre svega kulturno civilizacijsko pitanje za našu zemlju i najbolja je ponuda od svih mogućih koje postoje.

Nisam ni za put u EU kao pravac rešenja svih problema. Paralelno sa tim putem je mnogo važnije da mi insistiramo na evropskim standardima ne zbog Unije, nego zbog nas, ne zato što su to evropski standardi, već zato što su dobri standardi.

Pored evrointegracija Srbija treba da nastavi i unapređuje odnosa sa drugim svetskim silama - Rusija, Kina, Turska, zemlje muslimanskog i arapskog sveta...

Srbija s obzirom na svoju geografsku, geostratešku i geopolitičku poziciju treba da insistira na sopstvenoj otvorenosti prema svim strana sveta, do sada po tom pitanju bilo pomaka, ali da sve to može bolje i jače".

IVICA DAČIĆ, lista Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija: Odbrana teritorijalnog integriteta i suvereniteta "Prvi spoljpolitički prioritet liste SPS-JS je odbrana teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, a zatim članstvo u EU, koje mora biti u našu korist, a ne na štetu.

Tu se mi malo razlikujemo od drugih stranaka koje obično vole da počnu od toga da je prvi prioritet Evropska unija. Naš prvi prioritet je odbrana teritorijalnog integriteta i suverenitetea, a iz toga proizilazi i članstvo u međunarodnim organizacijama, kao što je EU.

Drugi prioritet spoljne politike Srbije je Evropsku uniju, treći - dobri odnosi sa velikim silama, četvri regionalna saradnja, kao i obnavljanje odnosa sa zemljama koje su nekada bile tradicionalni prijatelji Srbije, još iz vremena Pokreta nesvrstanih, jer je to, velika snaga Srbije u Generalnoj skupštini UN".

MILAN STAMATOVIĆ, lider koalicije "Zdrava Srbija, bolja Srbija":Saradnja sa svima uz zaštitu svojih interesa: Srbija treba da sarađuje sa svim relevantnim, značajnim, evrospkim i svetskim državama i da štiti svoje interesa.Svakako se ne treba odreći Evrope, jer se nalazimo na tom kontinentu, ali da treba tradicionalno tražiti svoje prijatelje za rešavanje ključnih i veoma važnih pitanja za opstanak srpskog naroda i države i na ostalim kontinentima.

MILOŠ PARANDILOVIĆ, Lista "Za kraljevinu Srbiju":Jaka Srbija poželjan partner "Jaka kraljevina Srbija će biti poželjan partner kako Rusiji i Kini, tako i držama EU i SAD.

Dok je slaba nije partner nikome, nego običan otirač. Danas je Republika Srbija "poluvazalna država" kako prema zapadu tako i prema istoku, da se ni za šta se ne pita, niti ima hrabrosti da zaštiti svoje sunarodnike u Crnoj Gori, BiH, Severnoj Makedoniji i Kosovu i Metohiji".

MARKO ĐURIĆ, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke: Odgovorna politika pružene ruke "Državna.nacionalna, odgovorna spoljna politika pružene ruke. Štitimo državne i nacionalne interese, čuvamo i branimo slobodu i nezavisnost naše zemlje. Nacionalno odgovorna spoljna politika pružene ruke znači i bolju mogućnost da se na međunarodnim forumima borimo za KiM, za našu zemlju, zbog toga i ovih 18 povlačenja priznanja za razliku od nekog ranije perioda jesu rezultat Srpske napredne stranke i njene spoljne politike, Aleksandra Vučića i kredibiliteta Srbije koji je doveo do toga stotine fabrike dolaze u našu zemlju.

Srbija danas sama odlučuje o svojoj politici bez mogućnosti stranog uticaja na ove odluke. Očuvali smo i unapredili zahvaljujući ličnom kredibilitetu i kontaktima predsednika Vučića naše odnose sa NR Kinom. Si Dži Ping je posetio Srbiju, kineske investicije donele su hiljade novih radnih mesta u našoj zemlji.

Srbija je čvrsto na evropskom putu, EU je najznačajniji spoljno-trgovinski partner Srbije. Sa Nemačkom, Francuskom, Italijom i drugim velikim evropskim državama unapredili smo i unapređujemo odnose.kao i sa Ruskom federacijom. Predsednik Vučić imao 16 bilateralnih susreta sa predsednikom Vladimirom Vladimirovićem Putinom i prvi je srpski državnik koji nosi najviša ruska državna odlikovanja. . Ove odnose i naše bratske odnose sa ruskim narodom ljubomorno čuvamo i jedina smo evropska koja nije i neće uvoditi sankcije i bilo kakve pritiske Ruskoj federaciji".

MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI, nosilac liste Srpske stranke Zavetnici: Nezavisna i jaka Srbija "Želimo na novoj geopolitičkoj mapi sveta da gradimo odnose, političke i ekonomske, sa svim državama sveta. Želimo nezavisnu i jaku Srbiju i smatramo da su i aktuelna i prethodna vlast potrošile 20 godina svima nama ponavljajući parolu da Evropska unija nema alternativu. Koncept EU je potpuno propao. Brisel ne može pomoći više ni svojim članicama, a kamoli Srbiji. Ne želimo da čekamo više u tom hodniku gde nam konstantno isporučuju samo nove uslove i nove ultimatume. Želimo da se okrenemo pre svega sebi i srpskom interesu.

Ovo je vek ekspanzije ekonomije Kine, ruskog vojnog uticaja, jačanja Indije, Brazila, svih onih država koje uvažavaju naše nacionalne i državne interese. Srbija ima prijatelje, velika tržišta koja žele naše proizvode i Srbija ima partnere na međunarodnoj sceni. Sa njima ćemo blisko sarađivati poštujući i sve one druge države koje sa nama žele dobre odnose".

ČEDOMIR JOVANOVIĆ, nosilac izborne liste "Koalicija za mir": Srbija regionalni partner Brisela "Moramo bezbednosno da integrišemo region, pre svega političkim sredstvima rešiti političke krize u regionu sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom,Prištinom, a Beograd treba da bude nosilac te nove regionalne politike.

Prioritet je ozbiljna orijentacija ka EU sa ambicijom i idejom da se jedan okoštali proces evrointegracija transformiše u realan i normalan. Moramo težiti toj strani i pronaći put koji je za nas prihvaljiv i koji nas vodi do Brisela, a koji nije stranputicam.

To znači više evropskih vrednosti ovde unutar samog društva i jedna nova dinamična Srbija koja kao partner Brisela i evropskih zemalja rešava regionalne probleme. To je pitanje svih pitanja i naravno s druge strane ekonomija Ekonomija nam pokazuje koliko zavisimo jedni od drugih. Mi smo imali sjajne rezultate u pojedinim segmentima, bilo je impresivno gledati kako je zemlja uspevala poslednjih nekoliko godina da obezbedi nivo stranih investicija koji je bio veći od zbira svih stranih investicija u čitavom regionu.

Meni ne smeta to što je Vučićeva Srbija stigla na svetskim listama do broja jedan kao zemlja u kojoj procentualno imate najveći broj stranih investicija po glavi stanovnika. To je fantastično i tu politiku i to opredeljenje, taj kurs treba čuvati, ali ako želimo jaku ekonomiju, onda Srbija mora raščistiti sa tim demonima prošlosti koji su previše često prisutni u našoj svakodnevnici".

MILOŠ JOVANOVIĆ, nosilac izborne liste pokreta METLA 2020: Srbija kao istok Zapadu i Zapad Istoku "Prioritet Srbije nije pristupanje u EU, jer to zapravo više i nije tema. Insistiramo na tome da sa svima gradimo dobre odnose i trgujemo u obostranom interesu. INema svetih krava, Srbija treba da gradi sebe, da sarađuje sa svima, znajući da su nam partneri trgovinski više na zapadu, što ne znači da ne treba menjati i to, ali znajući takođe da su nam diplomatski partneri mnogo više na istoku. Ja mislim da tu poziciju koju pripisuju na onu rečenicu Svetom Savi, mislim da je nije izgovorio, niti napisao, ali dobra je rečenica, Srbija je istok Zapadu i zapad Istok, da je ta pozicija zlata vredna i da je treba negovati jer mislim da su međunarodni okolnosti ništa bolji devedesetih godina bili nego sada, da tu poziciju zaista i održimo i da na njoj prosperiramo." Kada bismo mi sada hteli da budemo punopravna članica EU to ne bi moglo da se desi jer uopšte na dnevnom redu nije bilo kakvo proširenje EU koja izlazi iz nekoliko kriza poslednjih 10 godina, poslednja u nizu je kriza Brexit, a zapravo poslednja je suštinski kriza ova sanitarna zdrstvena sa korona virusom koja je još jednom pokazala da u okviru EU nema suštinske istinske solidarnosti".

PETAR MILETIĆ, Pokret slobodnih građana: Bezuslovno članstvo u EU "Pokret slobodnih građana insistira na punopravnom članstvu Srbije u Evropskoj uniji i to bezuslovno.

Pre svega članstvo u EU. Mi želimo da država Srbija okonča dvovekovno lutanje u svom spoljnopolitičkom pravcu, a to je da Srbija treba da bude država po uzoru na zapadne zemlje, da bude deo porodice evropskh država, kao i da baštini sve one vrednosti koje države članice EU baštine, da država bude uređene po uzoru na zemlje zapada".

ALEKSANDAR ŠEŠELJ, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke: Prekinuti pregovore o učlanjenju u EU "Pre svega prekid pregovora učlanjenja u EU odnosno prekid procesa evropskih integracija, već 20 godina pregovaramo i ništa blizi nismo nego 2000. a u međuvremenu smo dobili problem oko nezavisnosti Kosova, raspad zajedničke države i saradnju sa Haškim tribunalom koja je bila izuzetno ponižavajuća za Srbiju, zatim pljačkašku privatizaciju itd...

Pošto već evropska perspektiva ne postoji za Srbiju jedina perspektiva za integraciju ovog dela Balkana je tzv mini sengen, smatramo da clanstvo u EU nije u našem nacionalnom interesu, ali nismo za izolaciju od EU.

Treba sarađivati na bilateralnoj osnovi sa svim zemljama, ali primarna spoljno -politička integracija mora da bude integracija sa Ruskom federacijom, maksimalna saradnja sa zemljama BRIKS-a, Brazilom, Kinom, Rusijom, Južnom Afrikom to su naši najveći prijatelji i sa njima moramo da razvijamo bolje ekonomske odnose, kao i političke i vojne, i na tome treba da insistriramo i da se na to orjentišemo".

ALEKSANDAR ŠAPIĆ, nosilac liste Pobeda za Srbiju: Prioritet srpski interes "Srbija pre svega treba da počne da vodi srpsku politiku, gleda isključivo interes srpskog naroda, srpskog društva, srpske ekonomije, srpske privrede i svega onoga što ima veze sa nama. Mislim da ne treba da zatvaramo vrata ni prema jednoj, naročito velikoj svetskoj sili. Ne trebamo da zatvaramo vrata ni prema jednom procesu, pa i prema procesu evropskih integracija, samo treba da znamo da vidimo šta on konkretno znači. Velika je razlika između procesa evropskih integracija pre 15 godina i danas. Ttreba videti koji su uslovi, koji su posledice toga jer zemlje koje su ušle u EU pre nekih 15-20 godina su imale daleko veće benefite nego recimo i sama Hrvatska koja je ušla pre 6-7 godina. Treba da budemo potpuno otvoreni, a istovremeno treba da znamo da li da li nas evro integracija uslovljavaju zaoštravanju odnosa sa recimo Rusijom, Kinom, sa zemljama sa kojima mi imamo takođe dobre odnose.

Treba da budemo mudri, nalazimo se na jednom raskršću puteva, i u skladu sa tim treba i da se ponašamo.Treba pratiti geopolitička dešavanja i u skladu s tim da se izvuće što veča korist za našu državu i za naš narod u svakom pogledu".

