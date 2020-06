DAČIĆ I PALMA U ZEMUNU: Politička stabilnost koju smo stvorili preduslov da Srbija može da rešava najvažnija pitanja

BEOGRAD - Danas je u Zemunu održan predizborni skup koalicije SPS -JS na kome su se prisutnim građanina obratili lideri koalicije Ivica Dačić i Dragan Marković Palma.Na predizbornom skupu u Zemunu predsednik SPSa Ivica Dačić rekao je da ne pamti da je, od kada postoji višepartijski sistem, neka koalicija duže trajala od naše koalicije sa Aleksandrom Vučićem.

"Mi smo u koaliciji od 2012. godine, znači punih osam godina, i ako da Bog biće još posle izbora. To je dokaz političke stabilnosti koju smo napravili, koja je preduslov da Srbija može da rešava najvažnija državna i nacionalni pitanja. Kada je reč o našoj politici, nisam ovde došao da radim neku predizbornu kampanju i nekako mi je neprijatno da vama pričam zašto treba da glasate za mene i Palmu. Ako vi to niste videli u prethodnim godinama onda ne verujem da ću ja danas ovde da vas ubedim. Ja sam ovde došao da vas vi i da vam kažem da vas volim. Hoću da vidim da li narod Srbije podržava ono što sam uradio i što je uradio Dragan Marković, a sve što smo radili, radili smo u interesu Srbije svaki dan. I to je bila naša kampanja, naši rezultati su naša kampanja" rekao je Dačić.

foto: Palma plus/D.M.

Dragan Marković Palma je izjavio da je, kao neko ko živi u Centralnoj Srbiji, podržao izgradnju Beograda na vodi, da se Zemun izmenio, da je lepši danas nego što je bio pre 10 godina. " U tome je učestvovala i naša koalicija SPS -JS. Radujem se kada je nešto lepo napravljeno ali se ne radujem što građani iz unutrašnjosti dolaze u Beograd da žive. Iz meseca u mesec sve veći broj građana iz unutrašnjosti dolazi da živi u Beogradu. Mi se borimo za decentralizaciju da građani iz unutrašnjosti imaju sve ono što imaju stanovnici Beograda i Zemuna" rekao je Marković.

foto: Palma plus/D.M.

" Danas su Makedonci otvorili granicu za tranzit turista a jedna država koju su finansirali naši rođaci, deke, bake, a zove se Crna Gora, nije otvorila svoju granicu za srpski narod i građane Srbije. Mnogo prijatelja imamo Ivica Dačić i ja u Crnoj Gori, i one koji se izjašnjavaju kao Crnogorci i one koji kažu da su Srbi. Predlažem da vi koji ste planirali da idete na more u Crnu Goru, da ne idete više tamo da punite budžet Mila Đukanovića, već da idete u Grčku. Zašto u Grčku? U Grčkoj vas čeka kancelarija naše koalicije, u Paraliji.

1 / 4 Foto: Palma plus/D.M.

Bilo gde da se nađete u Grčkoj, ako vam se pojavi neki problema pozovete našu kancelariju i oni vam reše problem. Mi smo jedina koalicija koja je otvorila svoje pretstavništvo van Srbije, a da se tamo ne bavimo politikom već pomažemo našim građanima. Naša želja je da kako radimo za naše građane u Srbiji da isto tako radimo za naše građane i van Srbije " završio je Marković Koalicija" Ivica Dačić -Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija -Dragan Marković Palma " na glasačkom listiću za parlamentarne izbore naći će se pod rednim brojem 2.

Kurir