SRBIJA SE BRANI DIPLOMATIJOM: Poslednjih godina nižu se uspesi i rešavaju problemi naših građana preko granice

O ovom poslu ne znamo mnogo, a predstave koje imamo o diplomatiji, kao o obilasku svečanih koktela i prijema, možemo da zaboravimo. U proteklih nekoliko godina diplomatija Srbije je imale mnogo uspeha zastupajući politiku i interese naše zemlje u drugim državama i međunarodnim organizacijama, ali i rešavajući konkretne probleme naših građana u inostranstvu.

-Od izbijanja pandemije i zatvaranja aerodroma i granica širom sveta, u Srbiju je organizovano vraćeno oko 20.000 naših državljana iz celog sveta. Njihov povratak u Srbiju bila je odluka državnog vrha i dobre koordinacije ministra spoljnih poslova Ivice Dačića koji je ovaj ogromni logistički posao sproveo sa našim diplomatama širom sveta. Ministarstvo spoljnih poslova napravio je kontakt sa srpskim državljanima, preko ambasada, koji su se zatekli u nevolji, zajedno sa vlastima tih država omogućili su im pristup aerodromima, ili organizovali koridore za povratak kopnenim putem. Organizovano je na desetine humanitarnih letova iz gradova u kojima je bilo najviše naših državljana. Sa druge strane, Srbija je omogućila povratak za blizu hiljadu stranih državljana iz Srbije u njihove zemlje, takođe besplatno.

-Srbiju i njen stav povodom Kosova danas u UN podržava većina članova svetske organizacije. To nije bio slučaj do pre dve godine, kada je u UN većina članica priznavala Kosovo kao nezavisnu državu. Preokret nije došao preko noći. Jedna po jedna od ukupno 18 članica UN menjala je svoj stav o Kosovu i odlučila da povuče ranije dato priznanje. Uloga srpske diplomatije bila je ključna u ovom poslu, koji je Srbiji doneo daleko jaču poziciju na međunarodnoj sceni u vezi sa njenim najvažnijim državnim pitanjem. Ivica Dačić putovao je u najudaljenije tačke na svetu, kako bi lično uverio tamošnje vlade da promene stav po pitanju Kosova, a bio je mnogima od njihovih lidera domaćin i u Beogradu. Reč je uglavnom o državama iz Afrike, pacifičkog regiona, sa Kariba, sa kojima smo nekada delili članstvo u Pokretu nesvrstanosti i koje sa velikim emocijama pamte Jugoslaviju i njenu tadašnju ulogu u svetskoj politici. Ova operacija bila je prilika da se obnove stare veze i pokrenu novi odnosi sa državama sa kojima do skoro nismo imali nikakav kontakt, a čine čak deset odsto članica u UN.

-Za mnoge filmska priča sa srećnim krajem, ali za Slavicu Burmazović i njeno troje dece prava agonija koja je trajala četiri pune godine. Dirljivi susret Slavice Burmazović sa svoje dve kćerke i sinom na beogradskom aerodromu 29. oktobra prošle godine označio je kraj četvorogodišnje agonije jedne porodice, koja bi možda trajala do danas da nije bilo temeljne i uporne akcije srpske diplomatije. Decu je oduzeo otac i odveo ih najpre u Tursku, a potom i u Iran. Borba majke da vrati svoju decu kući bila je teška. Odgovarajući na njene molbe, sef srpske diplomatije stupio je u akciju i trud se isplatio. Iranski ministar spoljnih poslova Zarif preneo je, na sastanku u Bakuu, svom srpskom kolegi Ivici Dačiću da će se lično angažovati na ovom slučaju i – nedelju dana kasnije deca su bila na beogradskom aerodromu. Ogromnu ulogu u ovoj operaciji imao je ambasador Srbije u Iranu dr Dragan Todorović, koji je lično dopratio decu do Beograda na zahtev ministra Dačića.

-Kosovo bez članstva u Interpolu, UNESCO-u…

Kosovski Albanci su izgleda potpuno digli ruke od upornih pokušaja da udju učlanstvo Interpola. Posle pet godina nastojanja da uđu u svetsku policijsku organizaciju, prošle godine su odustali od tog jalovog posla, suočeni sa većinom članica Interpola koja ih ne želi u svojoj organizaciji. O koliko važnom i komplikovanom zadatku je reč, možda najbolje govori izjava Ivice Dačića da je uoči prošlogodišnje skupštine Interpola razgovarao i dobio potvrde od šefova diplomatija čak 81 države da će glasati protiv Kosova. Slično je i sa pokušajima Prištine da postane član UNESCO-a, gde je njihova kandidatura već jednom odbijena, posle čega su odustali, jer je jasno da ne mogu da obezbede većinu.

Na ovogodišnjem Danu diplomtije, koji je i sam ministar Ivica Dačić uveo kao dan koji diplomate, sada vec tradicionalno obeležavaju, Srbija je na simboličan način želela da se oduži našem najistaknutijem, najuspešnjem ii najhumanijem prosavljenom teniseru Novaku Djokoviću uručivši mu povelje za izvanredan lični angažman i doprinos u promociji interesa Srbije i njenih građana u svetu.

