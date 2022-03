VUČIĆ: Istraživanja Faktor plus za opoziciju bolja nego što su realno

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da opozicija ima manju podršku građana nego što su pokazala istraživanja agencije Faktor plus. "To su (za opoziciju) bolji brojevi nego što su realno, nego oni ne uzimaju stvarna istraživanja", kazao je Vučić novinarima u Adaševcima kod Šida, komentarišući ocenu lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da rejtinzi stranaka prema februarskim istraživanjima agencije Faktor plus nisu stvarni.

Prema istraživanju koje je list Blic objavio pre tri dana, podrška vladajućoj Srpskoj narodnoj stranci na parlamentarnim izborima je 53,4 odsto glasova, dok bi koalicija Ujedinjena Srbija imala 14 odsto podrške gradjana, SPS 10,1 odsto, koalicija Moramo pet odsto, koalicija NADA 3,9 odsto, stranka Zavetnici 3,6, a koalicija Suverenisti tri odsto.

Cenzus, od tri odsto, ne bi prešli koalicija Patriotski blok koja prema istraživanju ima podršku 2,1 odsto, Srpska radikalna stranka sa podrškom 1,8 odsto i Socijaldemokratska stranka sa 1,6 odsto podrške. Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas najavio je u utorak na društvenim mrežama da će u četvrtak uveče objaviti "stvarne rezultate" stranaka i koalicija za parlamentarne i beogradske izbore, preneo je portal Danas.

