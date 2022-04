NOVI PRESEK: Do 17 sati na birališta izašlo 45,9 odsto građana

Prema poslednjim podacima IPSOS Srbija i CeSID do 17 sati u Srbiji je na birališta izašlo i glasalo 45,9 odsto građana.

Podsetimo, prema poslednjim podacima IPSOS Srbija i CeSID do 14 sati u Srbiji je na birališta izašlo i glasalo 29,8 odsto građana. Do 11 sati u Srbiji je glasalo 14,1 odsto građana, dok je izlaznost na biralištima do 9 sati bila 5,1 odsto.

U Srbiji se danas održavaju predsednički izbori, vanredni parlamentarni i izbori za skupštinu Beograda i još 13 gradova i opština, a pravo glasa ima 6.502.307 građana koji će na 8.267 biračkih mesta moći da glasaju od od 7 do 20 sat

Građanima će na biračkom mestu prst biti obeležen sprejom od specijalnog nerastvorljivog UV mastila, vidljivog pod posebnom svetlošću UV lampe, a svima koji se u momentu zatvaranja biračkih mesta u 20 sati zateknu na biralištima, biće omogućeno da glasaju.

Izborni rezultat RIK treba da objavi najkasnije 7. aprila u 20 sati.

