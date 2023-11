VUČIĆ U LESKOVCU: Srbijom će da upravlja naš narod! Kosovo je deo Srbije, zapisano u Ustavu - Bilo je i biće!

Danas je u Leskovcu održan prvi predizborni skup „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“.

Veliki broj građana okupio se u SRC "Dubočica" noseći transparente s natpisima "Leskovac ne sme da stane", "Srbija ne sme da stane", "Leskovac je uz Vučića".

1 / 59 Foto: Petar Aleksić

Na skupu u Leskovcu bili su danas i predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić, ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, kao i predsednik Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu dr Aleksandar Martinović.

12.45 - Obraćanje Aleksandra Vučića

- Dragi prijatelji, građani juga Srbije, Leskovčani, čast mi je što svom snagom, ljubavlju i energijom podržavam listu "Srbija ne sme da stane", jer verujem da je to budućnost naše zemlje, verujem da to znači bezbednost građana naše zemlje, još više fabrika, škola, veće plate i penzije. Ponosan sam što ovu kampanju gotovo kao i obično počinjemo sa juga Srbije - rekao je Vučić.

- Kada dođete na jug Srbije, možete da vidite koliko ljudi, uprkos svemu što smo uradili, i dalje žive teško, ali koliko polažu nade u budućnost, koji dobro razumeju šta su vitalni interesi našeg naroda, koji odlično znaju kako se Srbija štiti.

- Sećam se odem u Vladičin Han i ljudi mi kažu "nema to ništa od auto-puta, lepo te je slušati, ali..." Danas sam bio u jednoj divnoj porodici Stanković, otac Saša majka Branka, mladi ljudi, dobili dete, on je planirao da ode u Nemačku, a onda je Aptiv došao u Leskovac, dobio je dobro mesto u Leskovcu i ostao ovde da živi. Ti ljudi su naša snaga, vi ste naša snaga. Nadam se da ćemo dobar deo tih koji su napustili svoja ognjišta moći da vratimo u našu zemlju da iskoriste svoje znanje i da pokažemo da i ovde mogu da zarade isto toliko koliko su i u stranim zapadnim zemljama.

- Reč je za nas zakon i zakletva, računamo na poverenje naroda, a ne da varamo ljude - istakao je predsednik.

foto: screenshot Vesti

- Hoću posebno da se zahvalim našim penzionerima, oni su razumeli, zato dobijaju uvećanu penziju do kraja meseca, dobijate i 20.000 dinara pomoć države, i nije to poklon, to je samo naša pažnja zbog svega što ste za svoju zemlju učinili - poručio je Vučić.

- Svi vole da kažu Kosovo je srce Srbije, ali ako mogu da se sklone od pritisaka, da kažu "Vučić će to da reši", ja samo mogu da ponovim "Kosovo je srce Srbije!". Ja ću da čuvam živote vaše dece i naše Kosovo i Metohiju. U svemu tome, preko 200 puta sam išao u Brisel samo zbog Kosova, samo da sačuvate svoje vitalne interese, nešto malo misle da napadnu jer ono veće ne mogu. Znaju da čuvate svetinju i nećete da im date ono veliko što traže, a to je nezavisnost Kosova. Ali, pored svih tih velikih tema, koliko jei zgrađeno puteva, pruga, škola, stadiona, svega, nisam imao vremena da se pozabavim onim što mislim da je važnije, to je lista građana Srbije, i Srba i Bošnjaka i Roma i Mađara i svih, to je lista koja treba da dobije poverenje građana.

- Rekao sam "da li je moguće da Leskovac koji je 5. ili 6. nema mamograf. I stigao je mamograf u Leskovac, i stiže magnetna rezonanca, baš kao i u Beogradu što ima, ali će da stigne i u Vlasotinac. Da brinemo o ljudima jer sva naša snaga ste mi.

- Ne bih mogao da čuvam Kosovo i Metohiju da nemamo ljude Srbije, da nemam vašu snagu, i zato ćemo vama da posvetimo našu pažnju - naglasio je.

- Skupili su se svi oko jedne liste, na toj je jedna iz Čankove stranke, a sve njih objedinjuje Dragan Đilas, čovek o kojem ne moramo ama baš ništa da kažemo, svi u Srbiji znate sve. Samo su oni bili bogatiji i niko više, mi hoćemo fabrike za ljude, da ljudi budu bogatiji, a ne političari i u tome je velika razlika! - istakao je Vučić.

- "Vučić je izdajnik, majka ovakva i onakva, otac ovakav i onakav" dođu s tim naučenim kao da je pesmica, a pitamo se šta su oni uradili za našu zemlju? Glas za njih i takvu njihovu koaliciju je glas za Dragana Đilasa - rekao je.

- Uvek ćemo da brinemo o narodu na KiM jer to je napad na svaku našu porodicu, našu majku i oca, ne damo im da nam sruše našu Srbiju, Srbiju tradicije, jer bez toga budućnosti nema. Srbijom će da upravlja naš narod, građanI Srbije, vi Leskovčani, Vranjanci, Nišlije, Prokupčani. Neće da upravlja niko, nikakav strani faktor, niko van granica naše zemlje. I zato Srbija ne sme da stane, vi mislite danas da ne može Srbija da se vrati u prošlost, može, ponovo bi vam sve fabrike zakatančili - rekao je Vučić.

- Na teren! U narod! Do velike pobede 17. decembra! Živela Srbija, Srbija ne sme da stane! - zaključio je Vučić, a govor je dočekan gromoglasnim aplauzom.

12.35 - Obraćanje Miloša Vučevića

Predsednik SNS i ministar odbrane Srbije Miloš Vučević obratio se okupljenim građanima.

- Izbori koji su zakazani za 17. decembar su svakako najvažniji izbori u 21. veku. Nije pitanje koja će stranka, koalicija dobiti najveći broj glasova. Mi kao građani biramo hoće li Srbija opstati kao država, hoće li biti nezavisna, vojno neutralna držaca. Hoće li to biti Srbija koja misli svojom glavom, vodeći se interesima svojih građana, ili će biti, kao što smo imali do 2012. prćija o kojoj odlučuju tajkuni - rekao je Vučević. Ovde je pitanje života i opstanka naše otadžbine. Mi pred građane Srbije kao jedinstvena lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" izlazimo čistog obraza sa jasnim rezultatima. Izlazimo sa preko 450 kilometara novih auto-puteva, sa izgrađenom brzom železničkom prugom, stotinama novih fabrika, obnovljenim školama, obdaništima, sa nacionalnim dostojanstvom Srbije.

foto: SNS

Navodi da će ostvariti sve u šta verujemo.

- Šta imamo sa druge strane? Videli smo već prvog dana kampanje sve ono najgore što može da se pokaže. Jel to nečiji program? - upitao je Vučević.

Kako kaže, dok je Đilas punio svoje džepove, pražnjene su državne kase.

Kako kaže, svi će se ujediniti prvog dana posle izbora, koaliciju će napraviti do Svetog Nikole.

- Da li opet treba DOS da nam vlada, da nam kazantače fabrike, unište vojsku, oteraju unuke? - upitao je Vučević.

- Dragi prijatelji, gore glavu, u narod i sa narodom do pobede za Srbiju, za našu decu. I zato Srbija ne sme da stane i mora da ide dalje, ljudi su naša snaga. 17. decembra olovke u ruke, broj 1, "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Živela Srbija! - naglasio je Vučević.

12.28 - Rasim Ljajić - "Vučić je brana svakom ekstremizmu"

Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije, Rasim Ljajić, obratio se i istakao da je broj prisutnih, ali i oni koji nisu uspeli da uđu u salu najbolji pokazatelj podrške.

- Mir, stabilnost, Vučić je poruka aktuelnija sada nego pre godinu ili pet. Zato što mir više nije vrednost koja se podrazumeva, nego za koju moramo da se borimo. Mir je potrebno sačuvati na svaki način. Vučić, sa tolikom političkom podrškom koju ima - može da sačuva mir i stabilnost. On je brana svakom ekstremizmu - istakao je Ljajić.

12.22 - Dejan Ristić - "Verujemo da Srbija ne sme da stane"

Istoričaj Dejan Ristić takođe se obratio okupljenima u Dubičici.

- Impresivan je ovaj prizor na jugu naše Srbije. Okupljeni smo da pokažemo jedinstvo, saglasje i veru u to da Srbija ne sme da stane - naveo je on.

Kako kaže okupljeni su najbolji mozaik onoga što se zove Srbija, otadžbina, domovina, dok smo mi svi kockice u tom mozaiku.

- Srbija se ujedinjuje u istinskim vrednostima koje su oduvek krasile naš narod, slobodarstvo. Moć je u svima nama - naveo je on.

Istakao je da stojimo na plećima naših predaka i da zemlju treba da prepustimo potomcima, te da u svemu tome moramo biti dostojni.

12.17 - Vesna Čitaković - Nikada nismo imali veća ulaganja u sport

Odbojkašica Vesna Čitaković takođe se obratila okupljenima.

Ona je istakla da joj je čast što se danas nalazi tu i što je neko ko se nalazi na listi stranke kojoj su Srbija i svi njeni građani na prvom mestu.

- Politika predsednika Vučića donela nam je da živimo u mirnoj, stabilnoj, jakoj Srbiji čija ekonomija raste, privreda se razvija, a obrazovanje, kultura i sport ne zaostaju - navela je ona.

Kako kaže, danas svi osećamo bolji život. Istakla je i koliko se trenutno ulaže u sport - nikada nismo imali veća ulaganja u ovu oblast - navodi ona.

12.10 - Andrea Tošić - "Leskovac postaje bolje mesto za život"

Okupljenima se obratila Andrea Tošić, profesorka engleskog jezika iz Leskovca i majka dvoje dece, koja je istakla šta je sve u Leskovcu promenjeno za bolje.

- Današnji dan je veoma važan za Leskovac - istakla je ona.

Dodala je, da je, prvenstveno kao majka, naročito srećna što će se nakon završetka rekonstrukcije bolnice, bebe rađati u mnogo boljim uslovima.

- Leskovac iz dana u dan postaje bolje mesto za život, rad i podizanje dece, rekla je ona.

Skup je počeo u 12 sati, a na njemu će govoriti i Aleksandar Vučić.

Predizborni skup održava se u Leskovcu, u SRC "Dubočica".

Na njemu će učestvovati šest govornika, proslavljena odbojkašica Andrea Tošić, Vesna Čitaković Đurišić profesorica engleskog, istoričar Dejan Ristić, Rasim Ljajić i Miloš Vučević ministar odbrane, nakon čijeg govora će se građanima obratiti I predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kurir.rs