DEJAN BULATOVIĆ: Dragan Đilas je novi Srećko Šojić srpske politike

Dejan Bulatović, kandidat za narodnog poslanika na listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" kaže da Dragan Đilas "ima tapiju nad manipulacijama, izmišljanjem i obmanjivanjem".

Bulatović svoju tvrdnju potkrepljuje argumentima.

"Taman kada je delovalo da nema većeg talenta za izmišljanje neistina i plasiranje laži od Marinike Tepić, Dragan Đilas se uzdigao iznad svoje uposlenice i dokazao da je on neprikosnoveni lider koji ima tapiju nad manipulacijama, izmišljanjem i obmanjivanjem. Da li je njegova tvrdnja da 'sumnjivi kombi' stoji ispred prostorija Stranke slobode i pravde posledica fatamorgane i priviđanja izborne (Pirove) pobede, ili je počeo da pokazuje prve znake manije gonjenja? U svakom slučaju šta god da je, loše je, i govori o tome da je spreman bukvalno na sve samo da privuče pažnju na sebe i da ga Aleksandar Vučić primeti. Jedno je sigurno, Dragan Đilas je uspeo ovom izjavom u nečemu što nikome nikada nije pošlo za rukom, a to je da pored njega i Aleksandar Jovanović Ćuta izgleda kao ugledan i respektabilan političar", poručuje Dejan Bulatović.

On ima i pitanje za Đilasa. "Kada Dragan Đilas govori o 'betoniranju' Beograda, moram da ga upitam, da li je fatamorgana koju sada preživljava učinila da zaboravi da je upravo on taj gradonačelnik Beograda za čije vreme je posečeno preko 400 neprocenjivih platana u Bulevaru kralja Aleksandra? I da li je, Dragane Đilas, to ta 'zelena agenda' koju planirate ti, Ćuta i Lazović da ponovo podmetnete Beograđanima? Po svemu sudeći, čini mi se da je Srbija dobila novog Srećka Šojića i da je to upravo Dragan Đilas, kao paradigma politike koju pokušava da vrati na vlast, a sve to pod lažnom pokrivalicom borbe protiv nasilja", konstatuje Bulatović.

Bulatović nema ni trunku sumnje kakav će biti ishod izbora u nedelju. "I za kraj, kako svaki cirkus na kraju ode iz grada, tako će i ova opoziciona šatra Dragana Đilasa da se rasformira nakon 17. decembra i još jednog poraza. Nedorastao i sujetan, ponovo će Đilas gledati u leđa Aleksandru Vučiću koji slavi pobedu sa svojim narodom. Srbija ne sme da stane, i Srbija neće stati, ma šta Đilas umislio ili izmislio i nema te bajke o 'čudnom'kombiju koja će mu pomoći da se ponovo dokopa vlasti", zaključuje Bulatović.

