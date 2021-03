DEJAN KARAKLAJIĆ ISKRENO Nije Sloboda Mićalović ružna, ali kamera je najviše voli! Ni kod jedne glumice nisam video tu magiju!

Nemam omiljenu glumicu. Menja se to od uloge do uloge, od filma do filma. U Americi sam sreo Odri Hepbern i ona je jedino bila takva kao što je na filmu. Snimao sam intervju s njom. Posle smo pričali privatno i očarala me je svojim šarmom kao na platnu. Kod nas kamera najviše voli Slobodu Mićalović. Nije ona privatno ružna, nego ni kod jedne glumice nisam video tu magiju,rekao je reditelj Dejan Karaklajić u ispovesti za Kurir .

Autor je kultnog filma "Ljubavni život Budimira Trajkovića" i nove hit serije "Tajna vinove loze". Prva supruga bila mu je glumica Neda Arnerić, zatim se oženio njenom koleginicom Tanjom Bošković, s kojom ima dvoje dece. U njegovoj ljubavnoj biografiji istaknuta je i veza sa Ingeborg Sorensen, nekadašnjom mis sveta i devojkom sa naslovne strane Plejboja. Slavni reditelj se posle više od tri decenije života u inostranstvu vratio u Srbiju i trenutno skrasio pored četvrte supruge, jutjuberke i novinarke Žane. Ima, kaže, tek 75 i još ne pomišlja na odlazak u penziju.

Sada je snimio seriju "Tajna vinove loze" od 36 epizoda.

"Svako jutro dolazim s istim žarom na posao jer me to ispunjava, taj rad, i volim svoj posao. Amerikanci isto mnogo rade i zato mi je odgovarala njihova energija", kaže reditelj i dodaje:

Iznenađen sam uspehom serije "Tajna vinove loze". Dnevno nas gleda više od 1.800.000 ljudi. Moj prvi film "Ljubavni život Budimira Trajkovića" je videlo za dva i po meseca u celoj Jugoslaviji milion i po, što je tada bilo ludilo. Međutim, danas jednu epizodu pogleda više ljudi. Stvari su se promenile. Ideja za samu priču rodila se pre osam godina. Prvo sam to hteo da radim u Istri. Nije se to desilo iz raznih razloga. Prebacio sam priču na sever i Palić, u vinariju Zvonka Bogdana, i na jug, u Rajačke pimnice u Negotinskoj Krajini. Priča počinje pre 25 godina, govori o vinu i dve porodice koje su u nekoj vrsti sukoba. Inače, ja sam zakleti antialkoholičar i u životu nisam pio alkohol. Pijem samo kiselu vodu. Ne pijem kafu ni čaj, jer ne podnosim taj ukus. Jedno vreme sam imao veze sa vinarijama i tako se rodila ideja za ovu seriju. Vino je neka vrsta božanskog pića.

Kako je rekao želi da radi nastavak "Tajne vinove loze".

"Nemam još ugovor, ali se nadam da ćemo nastaviti saradnju s Telekomom Srbija. Na RTS ovu seriju porede s "Ranjenim orlom". Nisu ovde zaslužni samo glumci već cela ekipa. Spremam još jednu novu seriju. Veoma je slična. Mene zanima da se bavim Srbijom, životom i problemima običnih ljudi koji žive u metropoli. Nova serija će se baviti jednim gradom na planini. Odnos ljudi i prirode i nekih vera i zabluda".

Kurir.rs/Lj.Radanov

Kurir