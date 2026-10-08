Slušaj vest

U ekonomskoj debati u emisiji "Takovska 10" na RTS učestvuju predstavnici četiri izborne liste: Siniša Mali, "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Dejan Šoškić, "Studentska lista - Studenti pobeđuju", Miloš Jovanović, "Autentična desnica – Dr Miloš Jovanović" i Dušan Nikezić, "Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš".

Foto: Printskrin RTS

Učesnici debate govore o svetskim ekonomskim izazovima i njihovom uticaju na ekonomiju Srbije, o zaradama, penzijama, potrošačkoj korpi, investicijama domaćim i inostranim, ali i šta je EXPO za srpsku ekonomiju.

Foto: Printskrin RTS

Siniša Mali:

"Kriza traje šest godina. Ako se setite još korone 2020. godine, rat u Ukrajini koji je i dalje trajao 2022. godine, i sad ovaj sukob u Persijskom zalivu. Ali ono što odlikuje ekonomiju Srbije, upravo zbog našeg ekonomskog modela koji se zasniva na nikada većim investicijama i rastu životnog standarda građana Srbije, dakle rastu penzija, rastu plata, i to u realnom iznosu kada je kupovna moć u pitanju, Srbija je reagovala i pokazala se mnogo snažnijom i otpornijom nego i mnogo razvijenije i veće zemlje od nas. I kada pogledate svaki rezultat, mi u ovom trenutku, za prvih 8 meseci ove godine, imamo stopu rasta našeg BDP-a od 3,8%, jednu od najvećih stopa, najviših stopa u Evropi. Makroekonomska stabilnost potpuno očuvana, dakle udeo javnog duga u BDP-u 43,7%, daleko ispod nivoa Mastrihta od 60% ili proseka evrozone od 89%. Rekordno niska stopa nezaposlenosti, rekordno visoka stopa zaposlenosti, rekordno visoke plate i penzije", rekao je Mali.

Foto: Kurir

"Dobili smo i sačuvali investicioni kreditni rejting, koji je za ove prethodne govornike bio samo misaona imenica. Imamo nikada veće devizne rezerve od 30, od preko 30 milijardi. I onda dolazite do ovog trenutka kada država Srbija reaguje na tu naftnu krizu koju ste vi pomenuli, na način na koji mi danas imamo rezerve goriva, dakle rezerve benzina za 118 dana, rezerve dizela za 115 dana. Apsolutno smo apsorbovali tu visoku cenu sirove nafte o kojoj ste vi pričali, u proseku, da znaju građani Srbije, dakle u septembru mesecu, 114 dolara po barelu u odnosu na pre krize, pre sukoba u Persijskom zalivu, 27. Ovo što kaže gospodin Nikezić, koji je poredio cene. Dakle, mi smo upravo zbog i kroz smanjenje akciza na gorivo, dakle do 25%, sprečili da se taj nagli skok goriva, odnosno cene nafte, prelije na građane Srbije. Da je tržišna cena litra dizela danas u Srbiji, da smo pustili tu cenu, bila bi 275 dinara. Ona je danas 236 dinara. Dakle, jaka, stabilna ekonomija sa jakim baferima je najbolji odgovor, i u ovom trenutku se tako i pokazuje, na svaku krizu, uključujući one od korone pa danas do naftne krize", pojasnio je on.

Foto: Printskrin RTS

"Kako je devizni kurs od 2009.do 2012. godine. Ovaj devizni kurs je otišao na 120 dinara. Posleidece ove politike Šošića stotine hiljada ljudi bez posla, plate i penzije padalae u realnom iznosu iz dana u dan iz meseca u mesec. Prosečna zarada 2008. bila 402 evra. Po isteku mandata Šoškića bila 360 evra. On je najveći uništitelj dinara u istoriji", rekao je Mali.

Šoškić se iznervirao nakon izlaganja Siniše Malog, pa napravio haos u studiju: "Nisam ja kriv".

"Ovo su besmislice, kakve veze ja kao guverner imam sa tim. Živimo u moru neistina", rekao je Šoškić, na šta mu je Mali replicirao:

"Morate da imate odgovornost gospodine Šoškiću. Treba da budete odgovorni za to, za zatvorene fabrike, to je rezultat vaše politike".

Foto: Printskrin RTS

Dejan Šoškić:

"Sigurno da će biti efekta koji je teško izbeći. Odražavaće se na inflaciju, ovo što je kolega spomenuo, koliko imate jaku privredu. Nije da će se nama kriza preliti iz sveta. Kakav je naš privredni milje - naš je u jako lošem stanju. Mi smo od 2012. imali prosečne stope rasta od 2,4 posto godišnje. Sporije od Evrope i sveta u celini, 2,8. Srbija ima zaostajuću privredu o odnosu na istočnu i centralnu Evropu. Javni dug je otišao na 42 milijarde."

Foto: Printskrin RTS

Miloš Jovanović:

"Ovo što je rečeno može biti jedno od rešenja. Problemi su i geopolitička pitanja. Ruska Federacija je partnerska i saveznička država. Interes srpski je na prvom mestu, prednost mora biti u pregovorima. Podrška Rusije u Savetu bezbednosti. Imamo vrlo povoljne cene gasnom aranžmana. To utiče na konkurentnost naše industrije, na poslovanje naših preduzeća. Pitate da li ova kriza može da se ne prelije? Ne može, svaka država će imati negativne posledice. Moraće da saniraju cene nafte na pumpama. PDV je smanjila Španija. Ono što je najvažnije biće krize u budućnosti, onoliko koliko vam je jaka ekonomija, koliko je promišljen plan, stabilnost će biti veća."

Foto: Printskrin RTS

Dušan Nikezić: