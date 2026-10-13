Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera na izborima 25. oktobra, uključio se uživo iz, kako je prethodno najavio, svog helikoptera!

- Čuli smo njihov program, niti znaju šta bi rekli niti iko išta razume!, rekao je Vučić našalivši se na račun blokaderske laži o helikopteru rekavši da je "ovo je helikopter drndalek".

- Za tri dana isplivalo je sve ono što smo znali ali nekako se ćutalo. Ja sam na putu ka istoku Srbije, tu sam negde, Ćuprija, Paraćin, uskoro skrećem , tu je bila Titova kafana ali je promenila ime i sad su tu Turci. Za mene je važan put Paraćin-Zaječar-Negotin da uradimo za 6-7 godina! Moramo da ojačamo Sokobanju, Knjaževac, Boljevac, Zaječar, Negotin, Majdanpek i Bor....

1/4 Vidi galeriju Vučić u "helikopteru" Foto: screenshot IG/avucic

Vučić je dodao i da mu dođe žao njegovih političkih protivnika pa je pomenuo da je treći na listi onaj što je bio u fontani u centru Leskovca, pijan se svađao s prolaznicima, koji su mu govorili da je to ukras, a ne tuš, a bolje da se polio vodom, ohladio...

- Za mene je važno da pozovem ljude večeras u Zaječar, kazao je Vučić i dodao da će da obiđe šta je urađeno od škola i puteva...

- Nikom ništa nisam najavljivao, pa ću da upadnem i u neku opštinu jer verujem da u 15-16 neću nikog naći na poslu...

- Ovaj sijuks Balkan drndalek odlično vozi, našalio se Vučić i naglasio da će obavestiti javnost o važnim stvarima u zdravstvu posebno kad je reč o inovativnim lekovima što će mnogo značiti posebno roditeljima bolesne dece.

O skupu u Novom Sadu

- Za Novi Sad se pripremamo, sutra je Šabac, prekosutra, govorim o nešto većim skupovima, Lazarevac. Novi Sad će biti veliki skup, verujem, i biće jedno veliko iznenađenje za Novi Sad. Neću da vam govorim, ali biće jedno veliko, nadam se, i vrlo pozitivno iznenađenje za ljude, tako da, dobrodošli ste, rekao je on i dodao da pre večerašnjeg skupa u Zaječaru želi da obiđe razne lokacije da vidi da li su na njima počeli radovi i dokle sa sa njima stiglo.

- Mi smo pre nekih 15-20 dana obilazili jedan deo tog dela Srbije, pa ću da vidim da li su negde krenuli radovi ili nisu. Da vidim i te škole koje nismo uradili, u kakvom su stanju, šta je to što još možemo da popravimo, uradimo, napravimo. Jer na kraju krajeva, prođu i negativne, baš kao i pozitivne emocije prema nekome, ali je nešto što niko ne može da vam oduzme, to je rad, rezultati rada, rezultati ozbiljnog i odgovornog pristupa, i zbog toga sam, na kraju krajeva, veoma srećan...

Dodao je i da će probati, kako je rekao, "da upadne u neku opštinu" i da iznenadi sve, pošto nikom nije javio da dolazi.

- Pošto njih baš briga da slušaju ovo što govorim i na TikToku i na Instagramu, i garantujem vam da ih neću naći na poslu oko 3-4 popodne. Znam ljude, imaju valjda pametnija posla. Tako da je to veliki posao za nas u budućnosti. Promenimo brojne lokalne kabadahije, da poštujemo rad dobrih i vrednih, marljivih ljudi, i da umemo to da cenimo, a ove da smenjujemo i da ne mislimo da je nevažno, jer ti ljudi uvek moraju da budu prvi u kontaktu s građanima, da sa njima razgovaraju, da pokušaju da ispune nešto od njihovih zahteva, a ako ne mogu, onda da se obraćaju dalje ministrima, premijeru, državi uopšte...

Kako je rekao, kada je došlo dotle da njegovi politički protivnici treba da ga pobede, "onda se zapitate šta je to sve što ste vi loše uradili".

- I zato ćemo morati sebe da menjamo, jer je neverovatno. Razumem da neki iz ličnih razloga, sujete, ličnih frustracija, poput Šarovića (Nemanje, vođe pokreta Ljubav, vera, nada) koji će uvek da vam kaže da je bolje za 250 Nataša Kandić da glasa, ja razumem njegove razloge. I on zna da ga ja odlično razumem, zašto je to tako. I mnogi drugi koji su bili sa nama u stranci odlično razumeju koji su to razlozi.

- Ali ne razumem da neki drugi ljudi koji nemaju takve razloge mogu da govore takve stvari i da se neodgovorno odnose prema svojoj državi i prema svojim građanima, prema svom narodu, zaključio je Vučić.

O spotu blokadera: "Baš je glup spot, video sam na RTS"

- Baš je glup spot, video sam na RTS, rekao je Vučić na pitanje o novom spotu studentske liste pa primetio da nema ni seljaka ni radnika koje ne vole: "Radnika nemoj da pitaš ni za šta". Kazao je doduše da su pomenuti poljoprivrednici, ne daj Bože da su rekli seljak, a da se zainteresuju za radnika ni za živu glavu.

- Namerno su izostavili radnika i seljaka, kazao je Vučić pojasnivši da ne vole da vide mladog momka i devojku kako rade i vole da rade.

- E, baš je glup spot, ništa nije zanimljivo... Ali radnika nigde. Radnike mrze. Preziru radnike. Morate da razumete, govorio sam o tome na Raša tudej, Kristofer Laš o tome piše. Kao što ovi mrze srednje Amerikance. To su radnici. To su ti plavi okovratnici, blue collar. Tako ovi mrze i radnika, i seljaka. Mrze i studenta. Pravog studenta mrze. Oni ne vole momka i devojku koji vole da rade, koji vole da napreduju, koji vole da uče.

- Ne, oni vole samo one koji sede u kancelariji, koji su elita, od kojih su oni napravili pseudoelitu, i ta pseudo elita ima da odlučuje o svemu. A radnika nemoj da pitaš ni za šta. E, zato ja kažem i radnicima, i seljacima, i studentima, i inženjerima, i svima drugima, da imaju političku stranku, ali ne političku stranku, ovo je politički pokret, široki, ima iz mnogo stranaka ljudi, ali ovo je jedan široki narodni politički pokret, sve narodni politički pokret, Ujedinjena Srbija, za koji mogu da glasaju. Ovi neće da ih progonite mitraljezom oni radnike da pohvale neće. Da se zainteresuju za radnika, ni za živu glavu. To im ne pada na pamet. I to možete da vidite već kao pravilnost. I opet, nemojte da zaboravite, nije to da su oni to smetnuli s uma. Namerno ponižavaju radnika, namerno ponižavaju seljaka.

- Zamislite kakva je to uvreda za domaćine kad im se obraća Kokanović. Kud ćete goru. Zamislite kakva je uvreda za bilo koga da mu se obraća Šoškić. I da Šoškić govori o tome kako treba da izgleda država, čovek koji bi nam podigao evro odmah na 200 dinara. Ali, šta da radite? Dođe vreme, pa mulj ispliva, kazao je Vučić.

"500 evra za glas dajemo?"

Na pitanje da je BIRN objavio svedočenje nekog navodnog insajdera koji tvrdi da građani za glas SNS-u dobijaju 500 evra, Vučić kaže:

- Čekaj, čekaj, 500 evra se plaća glas? Hajde samo razmislite, kakva je to bolest, a svaki put isto! Pred svake izbore isto, svaki put imaju po 5 insajdera, i svaki put mi moramo da plaćamo glasove.

- Niko za nas nije, za njih su svi, ali mi ćemo novcem, valjda, da se takmičimo. Hajde samo saslušajte: ako dobijemo 2 miliona glasova, blizu 2 miliona, tako nešto, puta 500 evra, znate li koliko je to u parama?

- To vam dođe tačno milijarda. Tačno milijarda evra. Je l' vi ljudi razumete? Milijarda evra. Vidite da oni nisu normalni. Vidite da oni nisu svoji, nisu čisti u glavu. Milijarda evra. E, to vam dovoljno govori o njihovoj istini, ali i o njihovoj panici. Uznemirili se, spoljni sponzori, rekli: "Sad morate po svaku cenu, na svaki način... Lažite sve što stignete. Kako god vam padne na pamet. Lažete, i to je to. Ali u laži su kratke noge. Lagali ste i za helikopter, lagali ste za Jovanjicu, lagali ste za zvučni top, lagali ste za Sarajevo safari. Lažete za sve što stignete.

- A šta kažu, davao im pare ko? Ja, Andrej? Nepoznati likovi? A, pa dobro... Ljudi, biće toga još, voziću se ja i u svemirskom brodu, ne bi li dokazali da sam nešto zloupotrebio i nešto napravio.

- Što se vas tiče, pristojnih ljudi, ja ću da nastavim da se vozim u ovom škoda Balkan drndalek, da obilazim narod, a vi se spremajte da ih pobedimo. Da ih pobedimo čisto. I ne pričajte, i ne govorite o njihovim nemirima, uopšte ne brinite za to. Niti imaju snage, niti bilo šta.

- Samo razmišljajte o glasovima. I pozovite svakoga da izađe na izbore. Za nas je najvažnije da ljudi izađu na izbore. Da ne ostanu kod kuće. Da ne kažu: "E, biće ovaj ovako i onako, biće ovo. .. Ne. Neće biti. Teška utakmica, veoma neizvesna. Važno je da svako izađe na izbore, zaključio je Vučić za volanom škode na putu za Zaječar.

Vučić koji već danima, od početka izborne kampanje, Srbiju obilazi uzduž i popreko za volanom svoje škode, raspršio je juče blokaderske laži da se okolo po Srbiji vozika helikopterom.

- U 13.15 uživo iz Vučićevog helikoptera na Tiktoku i Instagramu. Vidimo se!, poručio je Vučić jutros.

I tako je od očigledne blokaderske laži da helikopterom obilazi Srbiju, iako više nije ni na jednoj funkciji već običan građanin, napravio "foru" rekavši da će se uživo uključiti iz svog helikoptera - škode!

Podsetimo, Vučić se juče oglasio povodom blokaderskih izmišljotina na mrežama da je helikopterom došao na skup u Kragujevac iako je sam snimao kako za volanom svoje škode obilazi Šumadiju?!

Nosilac liste Ujedinjena Srbija večeras će govoriti na velikom skupu u Zaječaru, u Hali sportova „Timok“, u 18 sati.

Za posetioce je pripremljen raznovrstan program koji obuhvata nastupe poznatih muzičkih izvođača, sadržaje za različite generacije, kao i obraćanje Aleksandra Vučića, tokom kojeg će biti predstavljeni planovi za budućnost i razvoj istočne Srbije.

Vučić će večeras predstaviti prioritete za naredni period i ključne pravce razvoja istočne Srbije.

Među važnim temama biće dalji razvoj regiona, privlačenje novih investicija, modernizacija infrastrukture i stvaranje boljih uslova za život građana. Istočna Srbija raspolaže značajnim potencijalima, a njihovo iskorišćavanje predstavlja važan korak ka jačanju lokalne privrede, otvaranju novih mogućnosti i stvaranju perspektive za mlade koji žele da ostanu i grade budućnost u svom kraju.

Skup u Zaječaru biće prilika da se predstave prioriteti i planovi za naredni period, uz fokus na ekonomski napredak, nove razvojne šanse i ravnomerniji napredak svih delova Srbije.