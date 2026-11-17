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Polivanje Lidije Vukićević jogurtom ispred Skupštine Srbije, zvižduci i vređanje poslanika SNS na dan konstituisanja novog saziva parlamenta. To su jutros u kafiću u blizini Narodne skupštine Republike Srbije bile teme građana koji su na pauzi, uz kafu, komentarisali uvertiru u konstitutivnu sednicu parlamenta. Niko nije pričao o trenutku kada 140 novih poslanika seda po prvi put u skupštinske klupe, a dosadašnja vlast preuzima ulogu opozicije.

Ovaj istorijski dan za pobedničku listu izbora 25. oktobra, potpuno je skrajnut jednom neprimerenim gestom, koji je, nažalost, priredila jedna žena.

Ta žena koja je polila Lidiju Vukićević, glumicu i poslanicu SNS-a - a reč je o Mariji Radovanović, bivšem sekretaru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - nije iskazala nikakav politički stav. Naprotiv, ukaljala je dan koji je za one koji su pobedili na izborima trebalo da bude dan političkog trijumfa i početka novog skupštinskog mandata. Gledali smo još jednu scenu u kojoj se ljudi ponižavaju zbog političke pripadnosti.

1/8 Vidi galeriju Vučić o napadima ispred Skupštine Foto: Marko Karović

Šta god neko mislio o SNS, Aleksandru Vučiću, ništa od toga ne može biti opravdanje za ponižavanje i fizičko nasrtanje na bilo koga. Nije to revolt, nije to hrabrost, a najmanje je politička poruka. To je jednostavno nasilje.

I opet nažalost, pokušano je da bude opravdano rečima da je to reakcija građana na 14 godina vlasti SNS. Kao da politički bes može da bude dozvola za sve. Danas je to bio jogurt na glavi Lidije Vukićević, sutra će biti nešto drugo, na nekoj drugoj adresi i prema nekom drugom članu SNS-a.

00:46 Evo kako Lidija Vukićević izgleda nakon incidenta ispred Skupštine Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

A onda se, kao odgovor na pitanje zašto policija nije reagovala, potežu raniji slučajevi kada nije bilo reakcije na nasilje nad studentima tokom blokada. I šta bi trebalo da zaključimo? Da policija ne treba da reaguje ni danas zato što nije reagovala juče? Da opet primenjujemo selektivnu pravdu, da ona postane prihvatljiv model ponašanja?

Ako je bilo propusta u zaštiti studenata, a jeste, za njih neko mora da odgovara. Ali to nikako ne može biti opravdanje za novi incident.

I to je najveći problem Srbije. Da se isti postupak drugačije tumači u zavisnosti od toga ko ga čini i ko mu je meta. Ne može nasilje nikada da bude opravdano, ne možemo novo nasilje pravdati nekim prethodnim. Ne mogu se zvižudci za studente smatrati ugrožavanjem, a zvižduci za SNS kao legitiman, nenasilan oblik izražavanja političkog nezadovoljstva. Jer tako se samo vrtimo u krug, bez šanse da se u skorije vreme Srbija vrati u normalne i političke i civilizacijske okvire.

Srbija više ne može da bude talac takvih podela! Ne možemo, zapravo ne smemo više praviti neprijatelje od svakog ko drugačije misli, i dati sebi za poravo da tog nekog ponizimo.

Izbori su završeni. Neko je pobedio, neko izgubio, parlament se konstituiše, politički život ide dalje. Ali život u ovoj zemlji ne sme da se pretvori u neprekidni obračun pobednika i poraženih, vlasti i opozicije, a pogotovo građani nikako ne smeju biti jedni protiv drugih. Ko kaže da ta žena sa jogurtom mora da voli Lidiju Vukićević?! Niko!

Ali i Lidija Vukićević ima ima pravo da živi, radi, govori i obavlja svoju funkciju bez straha od napada i poniženja.

Jer, budimo realni -Lidija Vukićević je jutros ponižena. Ali i tako polivena jogurtom ostala je dostojanstvena i hrabro je stajala na stepenicama Narodne skupštine dok su oko nje sevali blicevi fotoaparata, snimale je kamere.. Dok se deo građana smejao ovoj sceni...

napad na Lidiju Vukićević Foto: Screenshot

Stavite se na njeno mesto. Nije u redu. Nikako nije u redu.