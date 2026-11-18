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Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) je objavila saopštenje u kojem potpuno menja dosadašnji narativ o studentskom pokretu u Srbiji! Naime, umesto optužbi da mladi po nalogu Brisela spremaju nasilnu promenu vlasti, ruski obaveštajci sada tvrde da evropske službe, pre svega nemački BND i francuska JSE, imaju hitno naređenje da izoluju najodlučnije lidere i poseju razdor u redovima pobedničke Studentske liste zbog njenog nezavisnog kursa, stava o Kosovu i Metohiji i odbijanja da uvede sankcije Moskvi.

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Pritom, kako saopštava SVR, ne bi birali sredstva, od podmićivanja do kompromitovanja.

Ovakav stav ruskih obaveštajaca prema Studentskoj listi sagovornici Kurira tumače na različite načine. Dok jedni smatraju da upozorenja Moskve o pritiscima Brisela na novu vlast treba ozbiljno uvažiti, drugi ocenjuju javni istup ruske špijunske službe kao diplomatski presedan i otvorenu pretnju Beogradu da ne menja dosadašnji spoljnopolitički kurs!

Pakleno teško

Spoljna obaveštajna služba Rusije optužila je 15. septembra 2025. godine Evropsku uniju da stoji iza protesta mladih u Srbiji, navodeći da Brisel namerava da godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu iskoristi za dovršavanje „srpskog Majdana“.

Iz Moskve je tada poručeno da je cilj „evropskog liberalnog mejnstrima“ da na vlast u Srbiji dovede rukovodstvo lojalno Briselu, ali da scenario "obojene revolucije" ne daje očekivane rezultate zbog patriotskih osećanja građana, uticaja Srpske pravoslavne crkve i sećanja na NATO bombardovanje.

Sociolog i stručnjak za bezbednost prof. dr Ilija Kajtez ocenjuje da upozorenja SVR o pritiscima na novu vlast treba ozbiljno uvažiti, ističući da će za izrazito heterogenu vladajuću garnituru biti pakleno teško da u roku od šest meseci ispuni eventualna obećanja data Briselu.

Ilija Kajtez u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

- Apsolutno treba uvažiti informacije Ruske spoljnoobaveštajne agencije, jer su oni kao velika sila vrlo upućeni u tu problematiku. Kako je rekao i izvestilac Tonino Picula, oni razmišljaju da novoj vladajućoj garnituri daju oko šest meseci da pokuša da ispuni neverovatno opasne stvari, ako ih je uopšte obećala. Biće to pakleno teško za vlast koja je maksimalno heterogena. U njoj su i patriote i anarhisti i neokomunisti, pa nas očekuju vrlo turbulentna zima i proleće. Veliko je pitanje da li bi, u slučaju raskola unutar Studentske liste, u parlamentu uopšte bilo dovoljno ruku da se takve odluke izglasaju – ističe Kajtez i upozorava da svako ko dolazi na čelo države mora pre svega da vodi računa o interesima svoje zemlje i nacije i da Evropska unija u svojoj politici pridruživanja od Srbije traži da žrtvuje vitalne nacionalne interese po pitanju Kosova i Metohije i odnosa sa Rusijom.

Neviđeni skandal

Politički analitičar Branimir Đokić ocenjuje da je saopštenje SVR neviđeni skandal, ističući da se takve informacije u međunarodnim odnosima prenose isključivo tiho, diplomatskim kanalima, a ne javno.

Politički analitičar Branimir Đokić Foto: Kurir Televizija



- Nije mi poznato da je ikada u istoriji bilo koja špijunska agencija izašla u javnost saopštenjem i upozorila političare i organizacije u drugoj zemlji kako da se ponašaju. Ovakvo javno istupanje ruske špijunske službe ukazuje na dve stvari. Prva je da oni ne znaju tačno u kom će pravcu poslanici Studentske liste i buduća Vlada Srbije voditi Srbiju, odnosno kakva će biti državna politika – navodi Đokić.



Prema njegovim rečima, drugi razlog je da se javnim upozorenjem pripreti Studentskoj listi da ne odstupa od ustaljene politike Srbije ustanovljene nakon ubistva Zorana Đinđića - koju je formulisao Vojislav Koštunica, a nastavili Boris Tadić i Aleksandar Vučić - a koja podrazumeva sedenje na više stolica, formalno približavanje EU bez suštinskih koraka, vojnu neutralnost, bliske veze sa Rusijom, neuvođenje sankcija i očuvanje NIS-a i ruskog gasnog monopola.

- Nakon ovakvog saopštenja ruske glavne špijunske službe, može se zaključiti da će svako ko u novoj Vladi Srbije bude želeo nešto od toga da promeni biti optužen da je zapadni špijun, isto kao što je i Đinđić bio optuživan – zaključuje Đokić.

Položaj Rusije u Srbiji ugrožen

Branimir Đokić navodi da položaj Rusije u Srbiji jeste ugrožen, ali da za to nije odgovorna Studentska lista, već politika velikih sila! On je podsetio na reči ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da SAD žele energetski da izbace Rusiju gde god mogu, što se u Srbiji dešava preko NIS-a.

- Takođe, sledeće godine stupa na snagu zabrana uvoza i potom tranzita ruskog gasa preko teritorije EU, te će Srbija, htela-ne htela, morati da nađe alternativne izvore gasa. Zbog toga je životno važno da se što pre završi gasna interkonekcija sa Severnom Makedonijom, kako u jednom trenutku ne bismo ostali i bez dotoka gasa. Ali to je politika velikih sila, sa kojom Srbija ili Studentska lista nemaju nikakve veze, niti na nju mogu bilo kako da utiču. Zato treba da budemo veoma oprezni da opet ne budemo žrtve obračunavanja različitih sila, već da gledamo isključivo naš interes - kaže Đokić.

Mudra politika

Ilija Kajtez ističe da bi neuvođenje sankcija Rusiji bila državnički mudra politika!

- Te mere Rusima, osim simbolike, ne bi ekonomski značile gotovo ništa, dok bismo mi pretrpeli neverovatne štete, pre svega u ceni nafte i gasa. Mi smo tu maksimalno privilegovani, u rangu sa Belorusijom, i zahvaljujući tome što su nam ruski energenti triput jeftiniji, možemo ekonomski da funkcionišemo i privlačimo strane kompanije. Bez toga bismo doživeli ekonomski slom. S druge strane, Kosovo i Metohija su pitanje svih pitanja i naše duhovno ognjište. Svako iz vladajućih elita ko to ne bude uvažavao ne samo da će u istoriji ostati zapamćen kao najgori nacionalni izdajnik, nego rizikuje i mnogo gore stvari. Iskreno se nadam da će ljudi na vlasti imati dovoljno mudrosti da ne uništavaju vitalne interese koji se kasnije ne mogu vratiti - navodi Kajtez.