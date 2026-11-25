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Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas u 10 časova raspravu o poslednjoj tački dnevnog reda konstitutivne sednice - stalnom sastavu parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Skupština Srbije završila je juče rad glasanjem o članovima skupštinskih radnih tela.

Početak današnje sednice obeležili su galama i bura u sali, a sednica koja jedva što je počela odmah je prekinuta na 5 minuta.

1/90 Vidi galeriju Konstitutivna sednica Skupštine Srbije, peti dan Foto: Marko Karović

11.10 - I Vučić izašao, u sali nema nijednog poslanika grupe "Srbija pobeđuje"

Foto: Narodna skupština printscreen

10.50 - Vučić: Mi prihvatamo učešće u delegacijama ne zbog vas nego zbog stabilnosti Srbije, odredili smo ljude koji imaju iskustva - Mi prihvatamo učešće u delegacijama ne zbog vas nego zbog stabilnosti Srbije, odredili smo ljude koji imaju iskustva, poručio je Vučić, šef svoje poslaničke grupe, govoreći o današnjoj tački dnevnog reda.

Prethodno je rekao sledeće:

- Ja ću govoriti manje od 20 minuta, završavam i napuštam vas da uživate ovde sa svojim navijačima, pa možete i tortu da sečete...

Jesi opet u patikama došao pa mi dobacuješ?, upitao je Vučić Đajića (SL) na šta ga je predsednik Čupić zamolio da se ne obraća direktno poslaniku a Vučić mu je potom rekao: Ja da se ne obraćam? Oni se meni obraćaju!

- Molim vas, nisam čuo, rekao je Čupić.

- Vi niste čuli, ja sam čuo, rekao je Vučić i dodao: Ali mislite da mogu to da izmislim?

- Ne bih da spekulišem, ali ste se obratili direktno narodnom poslaniku, rekao je Čupić.

10.45 - Vučić sam ostao u sali, svi poslanici "Srbija pobeđuje" izašli: Govoriću 20 minuta pa izlazim

- Šef poslaničke grupe Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić ostao je posle 5-minutne pauze sam u poslaničkim klupama opozicije dok su svi poslanici grupe Srbija pobeđuje izašli iz sale i otišli pred policijsku stanicu Voždovac kako bi uhapšenom DJ Vučićeviću pružili podršku.

- Ovde sam sam zato što su narodni poslanici otišli ispred policijske stanice na Voždovcu da bi pružili podršku uhapšenom Draganu J. Vučićeviću, kazao je lider parlamentarne opozicije Vučić.

Vučić je kazao da policija Vučićevića još drži u kolima ispred stanice i ne uvodi ga unutra.

1/4 Vidi galeriju Vučić sam ostao u klupama opozicije posle hapšenja Dragana Vučićevića Foto: Screenshot

10.41 - Istekla 5-minutna pauza, poslanici se vraćaju na mesta 10.33 - Čupić: Očigledno, službe bezbednosti ne proveravaju društvene mreže! 5 minuta pauze da dobijem dokaze o tvrdnjama poslanice Ane Brnabić

- Očigledno, službe bezbednosti ne proveravaju društvene mreže. Dakle, mi ovde imamo službe bezbednosti. Molim vas, dakle, ja neću nikoga ni izbacivati, niti sam bilo koga bezbednosno proveravao. Ako bezbednosne službe procene da postoji bezbednosni rizik, one će ga izbaciti. I ja moram ponovo da vam izreknem opomenu: opet govorite bez date reči, ustajete sa mesta. Proglašavam pauzu od 5 minuta. Želim da dobijem dokaze o tvrdnjama narodne poslanice Ane Brnabić.

Foto: Narodna skupština printscreen

10.30 Brnabić ustala s mesta i prišla Čupiću: Da li ste vi uopšte normalni? Šta radite od ovog doma? Napravite pauzu, izbacite Matiju Nikolića odavde

- Još jednom vam kažem, vi ste ovde predsednik svih narodnih poslanika, i rekli ste, obećali ste, pred svim građanima Republike Srbije, da ćete čuvati dostojanstvo svih narodnih poslanika.

- Mateja Nikolić, koga ste pozvali i koji je danas na galeriji, je napisao na svom X nalogu: "SNS čačanka, Lidija Vukićević, okupana je jogurtom na stepeništu ispred Narodne skupštine". Kako da se oseća narodna poslanica Lidija Vukićević kada ima takvog čoveka na galeriji, koji je valjda došao ovde da poštuje ovaj dom?

- Za šefa naše poslaničke grupe, Aleksandra Vučića, je napisao: "Jedan čovek nikad sreće nema." " Je li to mi treba da trpimo? Da vas pitam, kako da se oseća Vukašin Vukašin Vučićević, za čijeg oca e na svom X nalogu napisao: "Stavi ruzmarin ispod jastuka da ti večno miriše njihaaa"?

Ana Brnabić Foto: Parlament.rs

- Kako da se osećaju naši narodni poslanici? Kako da se osećaju naši narodni poslanici, kada je na svom X nalogu napisao: "U Nišu se izlila kanalizacija ćacija"? Da li ste vi uopšte normalni? Šta radite od ovog doma? I koga vi pozivate ovde? Mi nećemo da trpimo ovo.

- Mi nemamo pravo da nam se ne obraćate sa poštovanjem... na naše ljudsko dostojanstvo. Vi nemate pravo da gazite po našem ljudskom dostojanstvu.

- Napravite pauzu, izbacite Matiju Nikolića odavde, pa da nastavimo da radi ova skupština. Hvala vam.

Foto: Printscreen

10.20 - Čupić: Upozoravam vas gospođo Vukićević i gospodine Rističeviću

Predsednik Čupić upozorio je Lidiju Vukićević i Marijana Rističevića da govore bez date reči.

Čupić o studentima na galeriji

- Dozvolite mi da kažem: nemojte da ponovo upozoravam da nemate, dok ne dobijete reč, ne možete da govorite. Dakle, kao i juče što je bila situacija, ja sam dobio spisak gostiju, ja sam taj spisak odobrio. Upozorio sam i goste, kao i narodne poslanike, šta je dozvoljeno, a šta nije dozvoljeno. Ako neko od prisutnih gostiju bude kršio pravila, biće udaljen. Upravo kršite, svako od vas upravo sada krši poslovnik, ali zbog duha komunikacije i dijaloga, ja ne upozoravam još uvek, rekao je Čupić na galamu.

- Po poslovniku, to jest, prvo: ovo je skupština svih građana Srbije, i po poslovniku mogu da prisustvuju gosti uz odobrenje predsednika Narodne skupštine. To ne znači da će biti svaki dan, ali, dakle, ja sam dobio spisak, taj spisak je bezbednosno proveren, ja ne vršim bezbednosne provere...

- Niti sam pozvao goste, niti je to obaveza po poslovniku. Dakle, gosti su najavljeni, ja sam odobrio posetu, zaključio je Čupić.

10.10 - Vučić zatražio reč po osnovu povrede Poslovnika: Dobili smo informaciju da je vračarski klan dobio zeleno svetlo da do formiranja tobožnjih institucija sprovodi teror u Srbiji

- Uz to što sam zaprepašćen činjenicom da niste hteli da pravite neprijatnosti povodom upokojenja vladike bačkog, šokiran sam takvim tvrdnjama... Jel ste opet sami doneli odluku da dovodite navijačku tribinu ovde ili moramo da se navikavamo na nešto novo ovde što nikad nije bilo u Skupštini.

"Noćas u 4.30 minuta bačena je bomba na direktora Protenta u Obrenovcu"

- Noćas u 4.30 minuta bačena je bomba na direktora Protenta u Obrenovcu, bio je sa suprugom i dvoje dece a upravo je uhapšen i vlasnik Informera D.J. Vučićević, rekao je Vučić na šta je nastala galama u sali a poslanici SL to su pozdravili aplauzom.

- Svakome za koga mislite da je potrebno da se iskaže minut ćutanja, mi ćemo se tako ponašati. Nešto što je mnogo važnije jeste da ste opet sami doneli odluku da dovodite navijačku grupu na tribinu ovde, pošto to više nikakvog smisla nema. Narodna skupština služi u sistemu podele vlasti da bude kontrolor izvršne vlasti, ima neke kočnice ravnoteže sa jednim delom izvršne vlasti, ali vrši punu kontrolu nad drugim delom izvršne vlasti, ili želite da nam kažete da će navijačka grupa zvana plenum da kontroliše nas ovde svakoga dana i da će da dobija ekskluzivne pozive od vas, a da niko ne razume zašto, da niko ne zna koji je razlog, ili mi moramo da se navikavamo na nešto novo u Narodnoj skupštini što nikada ranije nije bio slučaj?

- Želim takođe da vas obavestim, u skladu sa onim o čemu sam govorio juče: mi smo dobili informaciju, i danas ćemo napisati krivične prijave. Dobili smo informaciju da je vračarski klan dobio zeleno svetlo da do formiranja tobožnjih institucija sprovodi teror u Srbiji.

- Noćas u 4.37 bačena je bomba na kuću gospodina Vujičića u Obrenovcu, direktora ProTenta. Bio je sa suprugom i dvoje dece u tom trenutku u kući. A upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević.

Odmah potom nastala je galama u sali a potom i aplauz poslanika SL na hapšenje Vučićevića.

"Meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo..."

- Uhapšen je samo zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam, najlepše, rekao je Vučić koji se nešto kasnije, u nastavku sednice, izvinio poslanicima što je upotrebio tu reč i da bi ih bolje opisala reč - neljudi.

- Čekaj, bre, jeste doveli ovoga gore? Ovog što bije žene, to nije nikakav student, to je batinaš, rekao je Vučić rekavši za jednu osobu sa galerije da je tukla žene u Nišu.

- Samo bih vas zamolio za jednu stvar: ja razumem sladostrašće zbog tuđe nesreće. Ja razumem. Izvinjavam se zbog reči koju sam ja uputio, to mislim, ali znam da to ne smem da kažem. Ovde ste uradili jednu stvar: pitao sam vas, i na nešto mi niste odgovorili što se tiče direktno poslovnika. Pitao sam vas hoće li ova navijačka grupa svakoga dana da dolazi ovde i da nas maltretira, ili neće. I želim da vam ukažem na činjenicu: da se ovde ne nalazi student jedan, ovde se nalazi batinaš.

- Batinaš koji je tukao žene u Nišu, batinaš koji je napao i gradonačelnika Niša, batinaš koji je udarao žene na svakom mestu gde je stigao i kako je stigao. Na stranu što se on zalaže za nezavisno Kosovo, na stranu što se on zalaže za sve drugo za šta se niko normalan u ovoj državi ne zalaže, sve ja to mogu da razumem. Ali da nam dovodite ovde batinaša, čoveka koji napada žene, koji tuče žene, da nam on valjda bude kontrolor odozgo i da nam on soli pamet šta ćemo mi da radimo i kako ćemo da se ponašamo u ovom visokom domu, to nema nikakvog smisla.

- I molim vas da mi odgovorite: hoće li ovo biti praksa, da navijačku grupu dovodite svakoga dana u Narodnu skupštinu, ili je ovo kraj? Ima li kraja navijanju u Narodnoj skupštini, pošto oni ne ćute? To ste videli juče, to ste videli jutros. Batinaš je odmah aplaudirao čim se obradovao, čim je čuo da je neko uhapšen. Zato što on tog nekog ne voli. Ne razumete kakvu sramotu pravite, napali ste i uhapsili ste čoveka zbog izazivanja panike. N1 i Nova S nisu izazivali paniku, ali on je izazvao paniku, pa došla policija po njega.

- Pa to je takva sramota u savremenoj Evropi da reči nemamo. Samo vas molim, obavestite me dokle će teror navijačke grupe u Narodnoj skupštini da traje, rekao je Vučić.

- Izbacite ih napolje, zatražila je poslanica Brnabić.

10.07 - Odata pošta pokojnom novinaru Milanu Jovanoviću

Na predlog Jova Bakića minutom ćutanja odata je pošta preminulom novinaru Milanu Jovanoviću za kog je rekao da se "borio za slobodu novinarstva i da je žrtva bivšeg režima".

- Juče smo dali minut ćutanja upokojenom Irineju Buloviću, a danas - i nismo hteli da pravimo neprijatne scene oko toga. Danas bismo zamolili da damo minut ćutanja novinaru Milanu Jovanoviću, simbolu borbe za slobodno novinarstvo i velikoj žrtvi bivšeg režima.

10.03 - Počela sednica, prisutna 133 poslanika, aplauz za studente na galeriji

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić konstatovao je da sednici prisustvuju 133 poslanika i da ima uslova za rad. On je pozdravio članove studentskog pokreta na galeriji i upozorio ih da je zabranjeno snimanje i fotografisanje unutar sale što važi i za studente i za poslanike "jer vidim da postoje poslanici koji snimaju i objavljuju na mrežama, molim da aplauzom pozdravimo goste".

Odmah potom čuo se aplauz u sali.

Skupština Srbije završila je juče rad glasanjem o članovima skupštinskih radnih tela

Većinom glasova Skupština je usvojila odluku o članovima i zamenicima članova skupštinskih odbora. Za odluku je glasalo 133, protiv je bilo 93, troje nije glasalo, od 229 poslanika u sali. Skupština Srbije ima ukupno 20 odbora.

Među poslanicima koji su predloženi za članove i zamenike članova skupštinskih odbora, osim poslanika Studentske liste, su i Ahmedin Škrijelj, samostalni poslanik koji je izabran na listi "SDA – Sandžak – Čuvari Sandžaka", zatim samostalni poslanik Usame Zukorlić, koji je izabran na listi "SPP – Pokret za ujedinjenje", kao i Šaip Kamberi i Visar Mehmeti, koji su izabrani na listi "Albanska koalicija".

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić saopštio je da je Skupština konstatovala ostavke Adrijani Mesarović i Nikoli Selakoviću na mesto ministra privrede, odnosno kulture, koje su podneli, jer su izabrani za narodne poslanike.

Konstitutivna sednica je počela 17. novembra, a do sada su izabrani predsednik parlamenta, potpredsednici, imenovana je generalna sekretarka i danas su izglasani članovi skupštinskih odbora.

Izborom stalnih delegacija biće završena konstitutvna sednica parlamenta.

Burna prva četiri dana u Skupštini

Početak konstituisanja nove Skupštine Srbije posle izbora obeležila su četiri burna dana.