MINISTARKA JOKSIMOVIĆ O KOSOVU: Važno je da se čuje glas Srbije

BEOGRAD - Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao odgovornu državničku rešenost da na svim važnim mestima predstavi pozicije Srbije vezani za pitanje KiM - sto je veoma važno i što će u budućnosti biti vrednovano.

"Predsednik možda nije naišao na razumevanje ili fleksibilniji pristup ali to ne znači da Srbija nema svoje veoma validne argumente i da se glas Srbije ne čuje", rekla je Joksimović za Prvu.

Ona je dodala da je očekivano i politicki realno da će one države koje su priznale nezavisno Kosovo nastojati da guraju tu agendu da projekat ne bi propao.

Podseća da pet zemalja EU nije priznalo nezavisno Kosova, kao i da deo sveta ima drugačije stavove u pogledu toga. Ministar precizira i da je multilarterlizam dao prilku i manjim drzavama, pa i Srbiji, da na osnovu međunarodnog prava i akata promovise s opstvene interese.

"Promovišemo našu agendu interesa. Briselski sporazum je međunarodno pravno obavezujući dokument a jedna od strana u pregovorima - Priština nije ispunila ništa od svojih obaveza vezano za osnivanje Zajednice srpskih opština", pojasnila je ona.

Upitana šta sutra očekuje u Briselu, ona je rekla da očekuje da se kao tema nametne da li postoji politička volja Prištine da sprovede deo svojih obaveza.

"Da bi se došlo do pravno obavezujućeg sporazuma moraju da se ispune aranžmani koji su do sada postignuti u okviru Briselskog spiorazuma. Doćiće na red pitanja koja do sada nisu bila na dnevnom redu - imovina, nestali, zaštita kulturnog nasleđa", pojasnila je ona.

(Kurir.rs/Tanjg/Prva/Foto: Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir