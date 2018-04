HARADINAJ ZNA SRPSKI, BIO JE DESETAR JNA I TUČE ŠLJIVOVICU! Srbima poručuje: Radimo sve što nam Amerikanci kažu, treba i vi tako!

Novinar Milomir Marić otkrio je do sada manje poznate detalje o Ramušu Haradinaju, koji je služio vojsku u JNA, u Pirotu.

Marić kaže da je Haradinaju preneo pozdrave najvećih Srba koji su bili u Hagu - Šešelja, Milana Milutinovića, Šljivančanina...

- Na srpskom smo pričali, Haradinaj je vojnik JNA, desetar. Njega je KOS hteo da angažuje da špijunira Albance, imao je i sastanke sa njima, ali kaže da nije to prihvatio - naveo je Marić, na šta se vojni analitičar Miroslav Lazanski, koji je bio gost kod Marića, našalio da bi Haradinaj tako bio "naš čovek u njihovim (albanskim) redovima".

Marić dodaje da je Haradinaja pitao kako odgovara na optužbe turskog predsednika Erdogana da voli da pije, orgija...



- Volim šljivku - odgovorio je Haradinaj. Marić to nije znao, inače bi mu, kako kaže, doneo na poklon.



Haradinaj je srpskom novinaru pričao i o svojim vojničkim danima.

- Vojsku je služio u Pirotu - priča Marić.

Kosovski premijer se osvrnuo i na dane provedene u Hagu.

- Sa srpskim ljudima u Hagu bio je u najboljim odnosima. Kad neko nije imao para, plaćao im je kantinu - prepričao je Marić.

Poznati novinar kaže da je optužio Haradinaja da su Albanci dugo držali na vlasti Slobodana Miloševića.



- On tvrdi da to nije tačno već da je on bio njihov protivnik - ispričao je Marić, koji je otkrio i kakav je savet Haradinaj dao Srbima:



- Kaže: "Vi treba da se ugledate na Albance. Evo mi nemamo spoljnu politiku. Radimo sve što nam Amerikanci kažu. Treba i vi tako, to je bolje za vas".

Marić je uradio intervju sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem, koji će se emitovati u ponedeljak.

