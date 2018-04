BOŽIDAR SPASIĆ PROZIVA PREDSEDNIKA LDP: Čedo, jesi li pare od Miškovićeve otmice trošio na Mikonosu?

Lider LDP Čedomir Jovanović mesečno prima platu od tek 105.000 dinara, a ipak uspeva da vodi život kakav bi mnogi poželeli - vozi najskuplja kola, letuje i zimuje na ekskluzivnim svetskim destinacijama, preferira samo brendiranu garderobu...



Do danas, međutim, nije objasnio kako je uspeo da od skromnog lidera studentskih protesta postane jedan od najbogatijih političara u Srbiji, a sagovornici Kurira ocenjuju da je dužan da položi račune o poreklu svojih prihoda.

foto: Marina Lopičić



Od pocepanih patika do...



Bezbednjak Božo Spasić kaže da lider LDP Čedomir Jovanović nikada nije objasnio odakle mu bogatstvo i kako uspeva da sa poslaničkom platom živi na tako viskoj nozi.

- Nikada nije objasnio do kraja svoje veze sa „zemuncima“ i da li je dobio deo novca od otmica. Za to ga nisam ja optužio, nego vlasnik „Delte“ Miroslav Mišković, ali i još neki politički akteri na sceni Srbije. On letuje na egzotičnom Mikonosu, vozi džipove, ide na planinarenja, a plata mu je oko 100.000 dinara - kaže Spasić.



Funkcionerka SRS Vjerica Radeta kaže da je Jovanović „dobro unovčio izdaju Srbije, ali i vezu sa zemunskim klanom“:

- Od pocepanih patika do najskupljih džipova, Čedin put je popločan izdajom, kriminalom, otmicama, podelom plena... Treba da odgovori na pitanje odakle mu novac.



I analitičar Dragomir Anđelković smatra da i Jovanović, kao i svi političari, treba da objasni poreklo svoje imovine.

foto: Marina Lopičić



Luksuzan život



Inače, Jovanović je poznat po tome što leti troši desetine hiljada evra na Mikonosu, dok zimi osvaja planinske vrhove, poput Akonkagve u Južnoj Americi. Važi i za nekog ko uživa u skupim automobilima, godinama je vozio luksuzni audi „Q7 kvatro“, a kupio je i „mercedes“ od 60.000 evra, koji je poklonio supruzi Jeleni. Prošle godine je otkriveno da poseduje i jahtu, a ima i motor. Javna tajna je i da važi za kolekcionara skupocenih satova.



Podsetimo, šef SRS Šešelj je juče optužio Jovanovića i da je uzeo pet miliona maraka od otmice biznismena Miroslava Miškovića, ali čelnik LDP ni na to nije odgovarao.

foto: Fonet



Vesna Pešić ČEDA JE DŽIBER ALAV NA LOVU

Vesna Pešić, koja je godinama bila u LDP, nakon odlaska iz te partije ocenila je da je Jovanović „džiber alav na lovu“, kao i to da njega politika zapravo uopšte ne zanima: - Politika ga slabo zanima, ona mu služi za „grebanje“ za biznis. On je postao tajkun, a politika je sredstvo za privatni biznis.

Foto: Marina Lopičić, Fonet

