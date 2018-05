PREDSEDNIK MZ HRTKOVCI O NAJAVI MITINGA RADIKALA: Politika nas ne zanima, već ako bi Vučić mogao da dovede neku fabriku...

Politika nas ne zanima, već ako bi nam Vučić doveo neku manju fabriku, poručuje predsednik mesne zajednice Hrtkovci Tomislav Šimić.

Uoči skupa 6. maja od kojeg SRS Vojislava Šešelja ne odustaje, Šimić za Tanjug kaže da u Hrtkovcima svako živi svoj život i ljudi se ispomažu, a politika ih, naglašava, uopšte ne interesuje.

"Gledamo kako da poboljšamo infrastrukturu i očekujemo da i ovde dobijemo jednu manju fabriku", kaže on opisujući situaciju u tom sremskom selu, koje se, ne svojom voljom, danima nalazi u fokusu javnosti. I pored toga, u Hrtkovcima život teče uobičajeno, a Šimić odbija da se "bavi politikom".

foto: Tanjug/Tanja Valič

"Ovde je sve mirno. Svako živi svoj život, pomažemo se između sebe, i Hrvati i Mađari i Srbi. Ne zanima nas politika tih nekih 90-ih godina. Gledamo kako da popravimo infrastrukturu u selu".

Šimić ističe da im predsednik, Aleksandar Vučić, pomaže: "'Pravi te fabrike, ljudi se zapošljavaju, infrastruktura se poboljšava..Imamo još nekih ulica za asfaltiranje i to predsednik malo da nam pogura...", "sugeriše" prvi čovek Hrtkovaca.

To je, podvlači, ono što ljude zanima.

"Vidimo da se po rumskoj opštini otvaraju pogoni i fabirke, pa očekujemo i mi da dobijemo neku manju fabriku, da zaposlimo jedan broj ljudi. To je ono što ljude interesuje, a politika je neka druga priča, to nikoga ne zanima", tvrdi on.

foto: Tanjug/Tanja Valič

U Hrtkovcima živi 3.300 ljudi, 60 odsto stanovništva čine Srbi, 30 odsto Mađari i 10 odsto Hrvati.

Deo meštana radi u rumskim fabrikama, neki imaju svoje firme, a dobar deo uzgaja duvan, koji je u ovom mestu glavni proizvod kojim se ljudi bave. Preko puta mesne zajednice je Osnovna škola "Miloš Crnjanski", koju pohađa oko 300 đaka.

"Ulažemo u školu, napravili smo i novu halu, gde se održavaju sportska takmičenja. Dom kulture radi", nabraja Šimić.

Ponavlja da je u Rumi otvoreno dosta fabrika u kojima su mladi našli posao, pa nema više potrebe da odlaze.

"Nema ovde loših odnosa, ispomažu se ljudi", podvlači Šimić, i ponavlja stav o političkim okupljanjima: "To nas apsolutno ne zanima. Ne zanima nas nijedna stranka, koja bi u nedelju došla tu. Policija će da odradi svoj deo posla... ".

"Pola sela slavi slavu, ne zanima ih bilo šta drugo", zaključuje Ssimić.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Tanja Valič)

Kurir

Autor: Kurir