ČANAK KRENUO KA HRTKOVCIMA, PA GA ZAUSTAVILI KOD RUME: Naišli smo na preprečena vozila policije! Tri automobila LSV probila se do Jarka!

Lider Lige Socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da funkcioneri te stranke nisu stigli danas do Hrtkovaca, jer ih je policija zaustavila na putu nakon što su izašli iz Rume.

On je rekao da su naišli na preprečena vozila policije i da im je tu rečeno da je zabranjeno svako okupljanje u Hrtkovcima i da ne mogu dalje.

Na nekoliko mesta policija zaustavljala i zadržala kolonu automobila @VOJVODINA_LSV, na kraju samo tri automobila uspela da dođu u Jarak. Evo nas na skretanju za #Hrtkovci. #Vojvodina #LSV pic.twitter.com/fu8xtYjxPR — Maja Sedlarević (@MajaSedlarevic) May 6, 2018

Čanak je rekao da je na tom mestu bilo prisutno stotinak policajaca i da je zaustavljeno svako vozilo koje je ulazilo u blokiran deo.

"To bi bila standardna policijska procedura da su to uspeli i sa Šešeljem (Vojislav). To bi onda značilo da rade svoj posao", rekao je Čanak.

Lider LSV-a je kazao i da će ostati na tom mestu, jer ne mogu da ostave kolege iz Liberalno demokratske partije, čiji je aktivista napadnut u mestu Jarak, nedaleko od Hrtkovaca.

Ligaške kolone zaustavljene na tri mesta u Sremu.#hrtkovci pic.twitter.com/Bu6TpDTYEe — Aleksandar Marton (@Alex_Marton) May 6, 2018

