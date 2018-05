(KURIR TV) DEMOKRATAMA I LSV ZABRANJENO DA UĐU U HRTKOVCE: Zaustavljeni kod Rume, policija im rekla da smeju da puste samo Šešelja

Nekoliko poslanika Demokratske stranke koji su pošli u Hrtkovce policija je danas zaustavila na naplatnoj rampi kod Rume.

Poslanik DS-a Balša Božović rekao je agenciji Beta da im nije dozvoljen prolaz, jer je policija dobila naredbu da poslanike te stranke ne puštaju.

Božović je rekao da su mu policajci objasnili da su imali odobrenje samo da propuste lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja.

Sa Božovićem su na naplatnoj rampi kod Rume zaustavljeni i poslanici Aleksandra Jekov i Tomislav Žigmanov.

Lider Lige Socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da funkcioneri te stranke nisu stigli danas do Hrtkovaca, jer ih je policija zaustavila na putu nakon što su izašli iz Rume.

On je za agenciju Beta rekao da su naišli na preprečena vozila policije i da im je tu rečeno da je zabranjeno svako okupljanje u Hrtkovcima i da ne mogu dalje.

foto: Printscreen Kurir Tv

Čanak je rekao da je na tom mestu bilo prisutno stotinak policajaca i da je zaustavljeno svako vozilo koje je ulazilo u blokiran deo.

"To bi bila standardna policijska procedura da su to uspeli i sa Šešeljem (Vojislav). To bi onda značilo da rade svoj posao", rekao je Čanak.

Lider LSV-a je kazao i da će ostati na tom mestu, jer ne mogu da ostave kolege iz Liberalno demokratske partije, čiji je aktivista napadnut u mestu Jarak, nedaleko od Hrtkovaca.

Do Hrtkovaca zbog policijske blokade danas nisu došli ni predstavnici drugih političkih partija, a fukcioneri Srpske radikalne stranke predvođeni Vojislavom Šešeljem došli su do mesta Jarak.

U Jarku je došlo do incidenta u kojem je povređen aktivista Liberalno demokratske partije, nakon što su razvili transparent "Šešelj ratni zločinac".

