JOKSIMOVIĆ O SLIKOVNICAMA: Priča je prenaduvana, ja sam samo iznela svoj stav

BEOGRAD - Ministarska za evorpske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da je priča koja je nastala povodom Tvita ministra za inovacije Nenada Popovića "prenaduvana" i da je ona samo iznela svoj stav, koji se ne menja.

"Cela priča je prenaduvana, ja sam samo iznela svoj stav u vezi sa tvitom. Iznela sam svoje mišljenje i stojim iza njega. Sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dugo radim, ja sam vrlo često i na stranačkim organima i na sednicama vlade dok je on bio premijer iznosila svoje mišljenje koje nije uvek bilo opšteprihvaćeno i niko nije imao problem zbog toga. Ja sam to kod njega uvek cenila, a i sada cenim kao što i ja uvek uvažavam tuđe mišljenje, jer smatram da samo tako možete da dođete do pravih rešenja", rekla je ministarka Joksimović gostujući na televiziji Hepi.

foto: Printscreen/Twitter

Povodom pisanja u medijima da će, nakon oštre polemike koja se povela u vladi zbog Tvita ministra Popovića, uslediti rekonstrukcija vlade, Joksimović je rekla da je to dokaz demokratije i pluralizma u medijima.

"To je dokaz pluralizma i demokratije u medijima, zamislite da kad vi možete dve članice predsedništva SNS - Zoranu Mihajlović i mene, a ja sam i međunarodni sekretar stranke, smenjujete svaki dan po medijima, to je dokaz slobode medija. Ja sa tim nemam nikakav problem, ali postoje neke procedure za to", istakla je Joksimović.

Ona je podsetila da je prvi ministar koji je pre četiri godine bio na paradi ponosa.

"Podržala sam LGBT zajednicu, primila transrodne osobe u svoj kabinet da razgovaramo o njihovim svakodnevnim problemima i potrebama, zaista smatram da meni niko ne može da spočita tu vrstu homofobije ili bilo čega drgog, ali smatram da u zakonima ove zelje nije predviđeno usvajanje dece niti gej brak još uvek. Kada to dođe na dnevni red, ako dođe, debatovaćemo, do tada mislim da takve slikovnice nisu u skladu sa onim što je na kraju zakonski okvir ove zemlje", naglasila je ona.

Kako je rekla, o tim temama se može debatovati, naglasivši da one ni u evropskim zemljama nisu definisane na isti način.

"Nema tabu tema, ali moramo ipak da se držimo nekih okvira", kazala je Joksimović.

"Bez svakog se može, nije to poenta, hajde da dok sam još u mandatu pričamo o evropskim integracijama, kazala je ona uz osmeh.

Ona je podvukla da je za nju najvažnije da obavlja svoj posao u interesu građana Srbije.

"Mislim da, pre svega, radim posao u interesu zemlje i građana i za mene je to najvažnije. Sve drugo, ako neko ima nešto da mi zameri, otvorena sam. Umem da kritikujem pa moram da prihvatim i da budem i kritikovana, nije problem", rekla je Joksimović.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir