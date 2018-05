VUČIĆ ZA AP: Jedini veliki problem na našem evropskom putu jeste kosovsko pitanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da kosovsko pitanje ostaje velika prepreka na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji i pozvao Prištinu na ustupke.

"Jedini veliki problem koji vidim kao pravu prepreku na našem evropskom putu jeste kosovsko pitanje", rekao je Vučić u intervjuu za AFP koji je preneo "Jahu njuz".

U tekstu se navodi da Srbija, koja se nada da će u EU ući 2025. kada i Crna Gora, odbija da prizna nezavisnost koju je Priština proglasila 2008. i na Kosovo gleda kao na svoju južnu provinciju i da je Brisel stavio jasno do znanja Beogradu i Prištini da se pristupanje EU neće desiti sve dok se odnosi ne normalizuju pravno obavezujućim dokumentom.

"Na kraju krajeva, sve se odnosi na Kosovo, oko toga da li ćemo moći to da učinimo ili ne. I naravno više se odnosi na Srbe, ali takođe i na drugu stranu, i oni moraju da dobiju snažnu poruku od EU i Zapada da i oni takođe moraju da načine određene ustupke", poručio Vučić u intervjuu vođenom na engleskom jeziku koji su preneli francuski i drugi svetski mediji.

U tekstu se podseća da je dijalog u Briselu "zakočen" pošto Priština nije dozvolila srpskoj manjini na Kosovu da formira zajednicu opština u kojoj čine većinu.

Navodi se da je srpski predsednik ocenio da kosovski Albanci nisu spremni na bilo kakve ustupke.

"Oni misle da je vreme da Srbija prizna punu nezavisnost Kosova i to je to. Da ne treba da čine ništa u vezi sa Srbima, u vezi sa Srbijom i da samo treba da čekaju. Ja nisam spreman da pričam o konkretnim pojmovima, ali oni moraju da načine određene ustupke u pravom smislu te reči. Ukoliko su spremni na to, možemo nešto da postignemo, ukoliko nisu spremni, to će biti veoma loše vesti za sve nas", kazao je Vučić.

U tekstu se navodi da je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić među onima koji su predložili etničkim Albancima razmenu naseljene južne srpske teritorije za sever Kosova gde su Srbi većina i podseća da Vučić nikada nije javno podržao tu ideju.

Navodi se da je međunarodna zajednica ovu ideju okarakterisala kao opasnu, ali da je Vučić za AFP rekao da je "najopasnije imati zamrznuti sukob zato što bi jednog dana neko mogao da ga odmrzne".

"Ja slušam da na Zapadu pričaju da bi to bilo najgore rešenje zato što bi otvorilo Pandorinu kutiju, ali su zapadne zemlje otvorile Pandorinu kutiju pre 10 godina priznavanjem Kosova kao nezavisne države", kazao je Vučić.

U tekstu se navodi da će, pored rešavanja kosovskog pitanja, za ulazak u EU od Srbije biti zatraženo da uskladi spoljnu politiku sa 28-članim blokom, uključujući i deo koji se odnosi na srpskog bliskog saveznika, Rusiju.

Podseća se da je Vučić u više navrata ponovio da Srbija neće slediti EU u uvođenju sankcija Rusiji i ocenjuje da srpski predsednik ne deluje zabrinuto u vezi sa linijom EU prema Rusiji.

"Mi moramo da se uskladimo sa politikom EU neposredno pre ulaska u Evropsku uniju, a po najboljem scenariju za nas to će biti u roku od sedam godina i nadam se da će do tada u svetu biti potpuno drugačija situacija", kazao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir