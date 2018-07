KOSOVSKO VOĐSTVO PRED PUCANJEM: Tači i Haradinaj kao rasturena banda

Manipulacije Prištine u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, ali i nervozne reakcije vodećeg dvojca Kosova Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja na mogućnost podele Kosova, konačno su razotkrile da je kosovsko vođstvo zapravo rasturena banda koja je spremna da ponovo uzme puške u ruke.

Naš izvor objašnjava da su obojica u trci sakupljanja političkih poena i manipulacija podacima iz istrage ubistva lidera GI SDP, o kojima je Kurir prethodnih dana pisao, što im može doneti prevagu.

- Znaju i Tači i Haradinaj da ko okrivi Srbe i Srbiju, dobija bonus poene. Tači se posebno založio za tu istragu i nije slučajno najavio da će obelodaniti detalje vezane za istragu atentata, od kojih će mnogi dobiti glavobolju i na Kosovu i u Beogradu - napominje naš izvor.

Uz to, Haradinaj je dobio pravu šamarčinu od Tačija na temi podele Kosova. Za kosovskog premijera bi to značilo rat, a za predsednika moguća tema na pregovaračkom stolu.

Analitičar Vlade Radulović kaže za Kurir da je netrpeljivost i rivalstvo između Tačija i Haradinaja sve očiglednije.

- Najbolje je to pokazala poslednja slika iz Brisela, gde Tači prvi put nije sam otišao, a to govori koliko poverenja Haradinaj i ostali imaju u njega. Tači i Haradinaj će ne samo ubistvo Ivanovića već i svaki kriminalni i drugi akt pokušati da zloupotrebe i iskoriste ga da krenu jedan protiv drugog. Potvrda toga bilo je i nedavno hapšenje gulenista i izručivanje Turskoj. To je bio direktan sukob između Tačija i Haradinaja - naglašava Radulović.

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže za naš list da je kosovsko vođstvo "fragmentirana banda".

- Njih dvojica su imali različite reakcije na sam pomen podele Kosova, što govori ne samo da nema nikakve ljubavi između Haradinaja i Tačija već govori pre svega o njihovom različitom minulom radu. Tači brani sebe i svoju nedavnu prošlost u kojoj je učestvovao u razgovorima o razgraničenju. Njih dvojicu i Kadrija Veseljija na okupu drži samo strah od Samoopredeljenja - smatra Janjić.

Veljko Odalović

Priština zloupotrebljava istragu Generalni sekretar MSP i član radne grupe za zločine nad Srbima na KiM Veljko Odalović rekao je da će Srbija insistirati na rešenju ubistva Ivanovića i zbog njegove porodice i zbog manipulacija Prištine i pokušaja da kroz istragu koju kosovska strana vodi podatke preokrene da idu "u pravcu koji im politički odgovara".

- Priština zloupotrebljava ovo ubistvo i pokušavaju da preusmere tragove u pravcima koji njima odgovaraju - naglasio je Odalović.

