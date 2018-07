NEKADAŠNJI PREMIJER SRJ BULATOVIĆ: Crnogorci i oni koji se izjašnjavaju kao Srbi imaju nešto zajedničko! I JEDNI I DRUGI HOĆE DA DOĐU U BEOGRAD

Momir Bulatović, nekadašnji predsednik Crne Gore i predsednik Vlade SRJ poručio je da se Crna Gora dopala nevolje kad je počela da se deli na Srbe i Crnogorce.

Kako dalje navodi, smatra da su Crnogorci soj srpstva.

"Davno sam to sebi razjasnio i mislim da nosimo crnogorsko ime, a srpsko prezime. Sva nevolja je kad se crnogorski narod koji svoje poreklo vuče iz srpskog nacionalnog korpusa počne deliti između sebe, a onda kontrolni paket akcija u upravljanju države imaju oni koji su, u suštini, manjina.

Oni imaju poluge vlasti pa ni vladajuća većina više ne zna šta će s njima. Mi smo konstitutivnu dušu naroda pocepali i sada gledamo ko će više da se umili Bošnjacima ili Albancima. Kad se mi posvađamo između sebe, normalno je da neki drugi kolo vode. Ne zameram ni Albancima ni Bošnjacima što koriste svoja prava, ali problem je što ni oni sami ne znaju šta će sa onim viškom prava i kako će to da kontrolišu.

foto: Nebojša Mandić

Zato bi za Crnu Goru bilo najbolje da napravi to pomirenje između Srba i Crnogoraca. U tome se slažem sa Matijom Bećkovićem kad kaže da je nemoguće da jedna majka rađa dve nacije. Da li se neko više oseća kao Crnogorac ili kao Srbin, to je stvar individualne prirode", rekao je on.

On misli da je pomirenje moguće.

"Mislim da su ta naša deca, mladi Crnogorci, mnogo pametnija od nas. Pitao sam jednog prijatelja da li su uminule te podele od pre dve decenije, nadajući se da jesu, a on mi je rekao da su mnogo veće nego što su bile. Izgleda kao anegdota, ali nije. U Crnoj Gori ima nešto zajedničko i onima koji se izjašnjavaju kao Crnogorci i onima koji se izjašnjavaju kao Srbi. I jedni i drugi hoće da dođu u Beograd. Dakle, tu se ništa nije promenilo - Beograd je i dalje glavni grad svim Crnogorcima. Nadam se da su mlade generacije pametnije i bolje i da su učile na našim glupostima. Mi smo potrošili sva glupa rešenja, sada je red na njih da nađu neka pametna", rekao je Bulatović.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir

Autor: Kurir