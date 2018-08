HIT NABAVKA: Vladi trebaju praseće glave, Skupština ne može bez papaka

Za ministre, poslanike i deo zaposlenih u administraciji naručeno je čak 30 tona svinjskog mesa, uključujući i 50 kilograma prasećih glava i 200 kilograma svinjskih nožica - papaka.

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa raspisala je 27. jula ove godine konkurs za nabavku čak 30.150 kilograma svinjskog mesa. Javna nabavka je za period od godinu dana, a mesto isporuke su obe zgrade Skupštine, zgrade Vlade Srbije, kao i Ministarstvo finansija i Ministarstvo spoljnih poslova, SIV, Agencija za privredne registre, Predsedništvo, Klub poslanika...

U konkursnoj dokumentaciji, koja je pre nedelju dana objavljena na sajtu UZZP, navedeno je da će se isporuka vršiti na neku od označenih adresa, a da rok isporuke mora biti 24 časa po porudžbini naručioca.



- Svinjsko meso, francuska obrada 6.500 kilograma (procenjena količina na godišnjem nivou), svinjsko meso, milanez obrada 1.700 kilograma, svinjski kare 5.000 kilograma, svinjski vrat bez kostiju 3.500 kilograma, kao i svinjski but bez kostiju 6.500 kilograma - navedeno je u konkursnoj dokumentaciji, kao i:

- Svinjski but s kostima 1.700 kilograma, svinjska plećka bez kostiju 2.400 kilograma, svinjska plećka s kostima 1.600 kilograma, svinjska rebra 200 kilograma, svinjske nožice 200 kilograma, svinjska glava 50 kilograma, svinjska džigerica 300 kilograma i svinjska rebra za roštilj 500 kilograma.

Kurir.rs/K.Blagović/Foto:Beta/Slobodan Miljević





Novica Tončev, SPS

Svinjske glave su za dekoraciju

foto: Zorana Jevtić

- Ne posećujem skupštinski restoran, a na svečane prijeme ne idem da bih ručao, već samo odem da ispoštujem protokol. Verovatno tolike svinjske glave služe za dekoraciju švedskog stola, jer nikada na nekoj svečanosti nisam video da gosti ili neko od naših političara u svoj tanjir stavi celu svinjsku glavu. Ne znam šta će biti s tolikom količinom papaka ukoliko se kupuju na komad ili na kilogram, jer to ima logike samo ako se celo prase stavlja na sto. Ovo je pitanje više za nekog gurmana iz političkih redova.



Žika Gojković, POKS

Šta je ovo, pa većina

poslanika je na dijeti

foto: Dragana Udovičić

- Koliko sam uspeo da vidim, trenutno je u Skupštini u modi skidanje kilaže kod mnogih mojih kolega, tako da me čudi ovakav "hedonistički jelovnik". Što se mene tiče, i do sada sam se retko hranio u Skupštini, a s obzirom na ove informacije koje imate, ubuduće ću to činiti još ređe, jer nisam ljubitelj ovakvih specijaliteta. Pogotovo svinjskih glava... u svakom obliku.

Milutin Mrkonjić, SPS

Nemam pojma šta će im to

foto: Zorana Jevtić

- U životu nisam ušao u skupštinski restoran. Pitajte ih kada sam ušao, kada su me videli. Nemam pojma šta će im to.