OTAC CRNOGORSKOG OFICIRA KOJI JE BIO NA PROSLAVI U KNINU: Nije moj sin slavio Oluju, država ga je tamo poslala

Moj sin Ivan nije slavio "Oluju", već je tamo morao da bude po protokolu. Hajka koja se digla na njega i našu porodicu nema uporište, jer iza nas stoji država Crna Gora. Žalimo srpske žrtve, ali da on nije bio tamo, našao bi se neko drugi. I šta onda?

Ovako za Večernje novosti govori Luka Mašulović (77), otac oficira crnogorske vojske Ivana, koji je predstavljao Crnu Goru na proslavi "Oluje" u Kninu:

"Nije moj Ivan jedini koji se obreo na tom skupu, jer su se tamo našli vojni predstavnici 52 države koje imaju ambasade u Hrvatskoj, a pored Crne Gore, ima i drugih iz regiona pa se na njih nije podigla ovolika graja. On je u Zagrebu po odlucu Vlade Crne Gore, i tačka! Dobio je naređenje svoje države i dosledno ga sproveo. A sve drugo bila bi izdaja interesa Crne Gore."

Na pitanje da li se čuo sa sinom nakon žestoke reakcije jednog dela javnosti, Luka kaže da jeste i da je razgovor tekao uobičajeno.

"Rekao mi je da ga napadaju oni koji hoće da ruše državu Crnu Goru. Pa da li je to moguće? To me je pitao. Ostao sam nem, jer znam da deo opozicije koji je spremao državni udar sada od njega i mene brani Crnu Goru! Ivan živi u Zagrebu, deo je društva naših komšija i to se mora poštovati. Bile su ratne devedesete, ostale su mnoge rane koje bole. Možda ove diplomatske najviše."

Kurir.rs/Novosti/V. Kadić/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir