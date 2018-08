DAČIĆ: Provodim svaki sat radnog vremena da odvratim bar jednu zemlju od priznanja Kosova

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da ne vidi spremnost Prištine na kompromis kada je u pitanju status Kosova, ali ističe da i oni imaju neka "ograničenja i moranja".

Dačić je za TV Prva rekao da boljeg vremena za rešenje pitanja Kosova neće biti. Prema njegovim rečima, u narednih nekoliko meseci intenziviraće se razgovori za pokušaj pronalaska trajnijeg rešenja za status Kosova i Metohije.

Kako kaže, dva su razloga za to - prvi činjenica da je kompromis potreban kako se ta tema ne bi decenijama zadržavala, a drugi jer ističe mandat evropskim organima.

"Federika Mogerini (šefica evropske diplomatije) će morati da ide na izbore. To znači da se intenzivira neposredni dijalog Beograda i Prištine, ali nema tog rešenja bez saglasnosti velikih sila", rekao je Dačić.

Kada je u pitanju njegov stav o podeli Kosova, Dačić je podsetio da je o tome govorio desetak godina.

"Razgovarao sam o tome i sa Dobricom Ćosićem, on mi je pričao kako je o tome govorio sa Miloševićem i Djinđićem. Djinđić je govorio da imamo više mogućnosti - konfederacije, a ako ništa ne može, imamo podelu", naglasio je Dačić.

Dodao je da se radovao kada je predsednik Aleksandar Vučić otvorio unutrašnji dijalog, ali tvrdi da nije čuo nijedan drugi predlog.

"To sam ja rekao, to je moje mišljenje. To nije predlog stranke, ni Vlade. Ja sam to govorio desetak godina, ja sam polazio od praktičnog rešenja. Ovo rešenje je brzo moguće jer nema preseljenja stanovništva", dodao je on.

Dačić je rekao da nije on taj koji je otvorio "pandorinu kutiju" i dodao da je, kada je proglašena nezavisnost Kosova, trebalo proglasiti i nezavisnost Republike Srpske.

On navodi da je govorio o razgraničenju i da nije upotrebio termin podela.

"Koje su to teritorije, nikada ni o tome nisam govorio. Pitajte narod na severu Kosova šta misli o tome. A Srbi u enklavama na jugu. Čemu oni pripadaju? Oni pripadaju srpskoj pokrajini po našem Ustavu, a gde je to u realnom životu... Taj što živi u enklavi davno je prestao da misli da je to sastavni deo Srbije", naglasio je Dačić.

Govoreći o poziciji SAD po pitanju Kosova, Dačić kaže da se ona značajno promenila, da ranije nisu hteli ni da slušaju o kompromisu, a da su sada spremni za to.

"Spremni su za kreativno rešenje, da se na to pitanje stavi tačka ili tri tačke", rekao je Dačić.

On je naglasio da ne vidi spremnost prištinske strane na kompromis.

"Ali, i oni imaju neka ograničenja, imaju neka moranja. Što se mene tiče, niko iz moje partije nikad nije bio izdajnik, ja ne želim da pobegnem od problema. Ja provodim svaki sat svog radnog vremena da vratim jednu zemlju da povuče priznanje Kosova", naglasio je Dačić.

