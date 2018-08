VUČIĆ NA MITINGU U MAJDANPEKU: Da pobedimo u nedelju, narod neće prazne priče

MAJDANPEK - Predsednik SNS i Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima na mitingu u Majdanpeku da je veoma važno da izađu na glasanje u nedelju, kako bi pobedili političke protivnike, "ubedljivije nego ikada", i pokazali da građani neće prazne priče i laži.

Majdanpek je, kaže, rudarski kraj i ovde prolazi vredan rad, ovde marljive ruke poštuju, ovde ne prolaze prazne priče i to što će da vas opsuju.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

"Ovde prolazi vredan rad i ovde ljudi znaju šta znači vredan rad. Ovde nema to 'samo glasaj za mene, pa će ti biti bolje - e neće", kaže Vučić i dodaje da su "potrebni ljudi koje se nisu plašili teških odluka, neko koga ste birali da donese teške odluke, i da se bavi rešenjima, a ne odlaganjem rešenja problema".

"E takvi ljudi su potrebi", rekao je, Vučić.

"Kad vam o KIM pričaju oni koji su sve izgubili na KIM, koji su postavili granicu ozmeđu Srba i Srba i ti koji se danas šetkaju po Majdanpeku, i kada vam govore 'glasajte za nas, to je sve naše, sve što smo im do sada dali, mi smo se to šalili, to ćemo da vratimo' - ne misle oni to da vraćaju i njihova deca, jer su svoju zbrinuli u inostranstvu, veći misle da to radite vi i vaša deca", rekao je Vučić.

On je poručio građanima da će učiniti sve da zaštiti nacionalne i državne interese na Kosovu, državu Srbiju ali i njih.

"Neću da vaša deca ratuju, ja neću da tuđa deca ginu, a da brinem za svoju decu. Hoću da naša deca imaju budućnost i za razliku od njih neću da lažem narod i neću da mu obećavam ono što je nemoguće. Reći ću ono što je realno, što je moguće, ja sam time svoju savest umirio. Glasajte i protiv mene, za 40 godina svi će da kažu" 'Jeste, sećate se onog Vučića, možda je bio i lud, ali sve što je govorio bio je u pravu", rekao je Vučić uz podršku pristalica koji su ispunili sportsku halu u Majdanpeku.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Kao je rekao, želi da građani Majdanpeka razmišlaju o budućnosti svoje dece, o tome kako nam treba rast, više dece, jer ako ne budemo imali više dece ne trebaju nam ni teritorije, nemamo više šta da čuvamo.

Kako kaže, zato je važno da izađu na izbore u nedelju.

"Naši protivnici su favoriti. Imaju samo jednu stvar - mogu da psuju mene, jer ionako ništa drugo ne znaju, niti razumeju i neka im to. Moja pleća su dovljno široka za sve njihove udarce i uvek će biti dovoljno da im s vremena vreme, jednom mesečno, uzvratim i da uspem u borbi sa njima", kaže Vučić.

On dodaje da se očekuje njihova pobeda.

"Ja vas molim da ih iznenadimo u nedelju i pokušamo da ih pobedimo, i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada. Da vide da narod neće prazne priče, da narod neće da sluša laži, već da narod hoće istinu i borbu za svoju zemlju i narod gde da živi. Hvala vam na ogromnoj podršci. Bez vas ništa ne bismo uradili", poručio je.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Poručio je i da je silom prilika, nekada dobrih, nekada ne uvek sasvim srećnih, obišao ceo svet, ali mu, kazao je, nigde nije lepše nego u Majdanpeku, Rudnoj glavi, Milanovcu, Boru, Kladovu, doći među svoje i pitati ih da li su zadovoljni onim što radi.

Primetio je da izbori 2. septembra nisu samo lokalni izbori, iako ljudi treba da brinu o svojim interesima, ali ovu su, istakao je, izbori na kojima će pokazati jesu li zadovoljni energijom, radom, trudom, posvećenošću, marljivošću i da li žele da to nastavi radi i ubuduće ili ne žele.

"Mislite li, dragi prijatelji, da bi bilo lako i da je moguće da idem 7. u Brisel, a odmah iza toga u Kinu i u SAD, da dovodim investitore, da se borim za Srbiju a da znam da u Majdanpeku nisam dobio i nemam podršku naroda", rekao je Vučić, često prekidan aplauzima prisutnih građana.

Da idem, kazao je, među te svetske lidere, a da ja znam i da oni znaju da nemam podršku naroda u Majdanpeku i da mi kažu da oni hoće neke druge lidere, one koji su, kako je rekao, razarali Srbiju i srce joj uzeli.

"Biću predsednik ove zemlje dok imam podršku naroda, radiću u interesu Srbije i nikako drugačije", kazao je Vučić i dodao da nikada ne bi mogao da se bori za fotelju a da ima samo šest odsto podrške naroda.

Podsetivši da je mnogo puta do sada bio u Majdanpeku, ali da mu nikada kao sada nije stalo da rudnik bakra Majdanpek počne da radi.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

" Sutra ćete znati strateškog partnera. Stotine miliona investicija sliće se u borski okrug. Stotine miliona evra. Posle Železare smederevske završili smo još jedan veliki posao i tako u čitavom Podunavlju od Smedereva, Milanovca i Bora, napravićemo mnogo i imaćemo više prilike za posao mladih ljudi", rekao je.

Podsetio je i da je u Milanovcu ranije danas rekao da će se raditi veliko pristašiniste, naučni centar, a u Rudnoj glavi ćemo nastaviti da radimo puteve.

Nastavićemo, dodao je, jer sam u Rudnoj glavi posle mnogo godina video mnogo dece na ulicama.

Želim da u Majdanpeku uradimo mnogo više - od ove hale, pa do puta prema Kučevu koji sam danas obišao sa Drobnjakom i do toga da ćete imati više slobode za zapošljavanje ljudi u javnom sektoru.

"Ali ono što je važno je da smo dogovarali i krenućemo sa projektnim zadatkom da se sa dunavskom magistralom uradi brza saobraćajnica Milanovac - Kladovo, povezivanje sa Golupcem, Velikim Gradištem i Požarevcem. I to je nešto", rekao je Vučić.

Napomenuo je da to govori zato što su investitori do sada dolazili u Srem, Bačku, banat i sve što je oko Beograda, u mesta koja imaju autoput.

Tek kada su investitori videli da gradimo moravski koridor i autoput, tek će dolaziti novi.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

"A, to radimo zato što hocu da svi ostanete ovde, da ne idete u beli svet, već da bar jedan deo tih ljudi iz belog sveta vratite nazad. Da pokažemo da možemo da budemo onako kako smo vredni u švajcarskoj austriji, i u nasosj Srbiji, da imamo posao i da naša deca imaju budućnost", naveo je.

Primetio je, međutim, da u Majdanpeku ima nešto o čemu treba više voditi računa.

Ne možete, kazao je, da dobijete 200 miliona više od planiranog i da vam odmah za toliko skoče rashodi. Uštedite nešto.

" Posluštajte me ko Boga vas molim", rekao je Vučić primetivši da u Majdanpeku i Borskom okrugu žive ljudi koji su radili u inostranstvi i koji, kako je rekao, dobro znaju šta je odgovornost.

"Nema ovde 'jagnjecih brigada'. Ljudi ovde cene odgovornost i rad. Ljudi ovde znaju šta znači kada se smanji javni dug. A javni dug je kada sam izabran za premijera bio 79 odsto BDP-a, a već 1. januara naredne godine biće manji od 49 odsto", rekao je i dodao da je toliko ponosan na taj rezultat jer manji javni dug znači više investicija, veće plate, bolji život.

To, kazao je, znači da naša deća neće plaćati naš nerad i našu nesposobnost. Da našoj deci, dodao je, ostavimo čiste račune da mogu da kreiraju svoju budućnost.

Vučić se osvrnuo još jednom na napade koji dolaze iz opozicije koja je, kako je rekao, navikla da ne radi i da otima.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

"Ja sam naučio da se domaćinski ponašam i da imam višak u kasi. Oni i to napadaju. Ja sam svašta čuo. Ne postoji stvar koju za mene nisu izgovorili. Ali, važno je da sam ja pošten, a da su oni opljačkali ovu državu", kazao je primetivši istovremeno da su i oni ravnopravni građani ove zemlje.

Prvi među naprednjacima je još jednom zahvalio penzionerima jer su, kazao je, oni razumeli i kada im je bilo najteže šta je dobro za Srbiju.

"Zato će penzije da rastu svake godine i zato ćesvake godine živeti bolje i bolje i hvala što ste nam verovali", naveo je i ponovio i da će plate zaposlenima u javnom sektoru, vojnicima, policajcima, medicinskim sestrama i lekarima, od decembra biti povećane plate.

Povećanja će biti i u privatnu sektoru kada budemo povećali minimalac, pa svake godine, ako tako budemo radili, a dinar ostane ovako čvrst gde će nam biti kraj.

A sve smo to uspeli zahvaljujući vama na poverenju, poručio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir