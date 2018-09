VUČIĆ NEĆE NA SASTANAK SA TAČIJEM: Predsednik Srbije se vraća za Beograd!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da u Briselu neće razgovarati sa predstavnicima Prištine i vraća se u Beograd.

On je u Briselu razgovarao sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogerini. Šef Kancelarije za KiM Marko Đurić je preneo da je Vučić napustio zgradu EEAS oko 12.30. Kako se saznaje u diplomatskim izvorima, zaputio se na aerodrom. Sastanak Vučića sa Mogerini trajao je više od dva sata.

"Predsednik Srbije neće se do večeras obraćati javnosti, a još nije doneo ni odluku da li će odustati od posete KiM, nakon pretnji i laži prištinskih političara“, kako je novinarima objasnio direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić. Prištinska delegacija i dalje je u sedištu evropske diplomatije.



Ranije je rečeno da Vučić neće razgovarati s kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem, a pitanje je da li će se i kada nastaviti razgovori s Prištinom. Vučić se na to odlučio zbog, kaže Đurić, svih prevara, pretnji i laži kosovskih Albanaca.



Takođe, istakao je Đurić, neprihvatljivi su pokušaji da se obesmisle razgovori i pokušaji (Hašima Tačija) da Preševo, Medveđu i Bujanovac prikaže kao deo teritorije Kosova. "Jedina teritorija o kojoj treba da se govori je teritorija Kosova i Metohije", dodao je Đurić. On je istakao i da se predsednik Srbije do večeras neće obraćati javnosti.

Na pitanje da li se predsednik Srbije plaši eventualnog hapšenja na Kosovu, Đurić odgovara da se ne plaši i da, ako bude odlučio da ode na Kosovo, sigurno neće biti uhapšen.



Đurić je takođe pozvao građane na Kosovu i Metohiji da u što većem broju dođu i čuju predsednika Vučića.

(Kurir.rs/B92/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir