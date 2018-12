VUČIĆ DOBITNIK ZLATNOG LAVA ZA MIR: Nagrada ide građanima, svima bez imena, bez slave, nepoznatima, tihim i dobrim ljudima u Srbiji!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobitnik je međunarodne nagrade Zlatni lav za mir za 2018. godinu, koju je danas, na svečanoj ceremoniji u Veneciji, u njegovo ime, preuzeo ambasador Srbije Goran Aleksić.

Komitet za dodelu nagrade odlučio je da ambasador mira u svetu za 2018. bude predsednik Srbije zbog, kako je navedeno u obrazloženju, "plodnog doprinosa, međunarodnog dometa, koji karakteriše Vučićev mandat", te njegovih "snažnih napora u promociji mira".

Predsednik Vučić nije prisustvovao svečanosti zbog situacije na Kosovu i Metohiji, odnosno krize izazvane merama Prištine, a u pismu, koje je na ceremoniji pročitao srpski ambasador, poručio je da dodela te nagrada nekom ko, kao on, dolazi sa Balkana - uliva nadu, te da zapravo pripada svim onim ljudima u Srbiji koji su ga obavezali da radi u interesu mira.



"Činjenica da sam ja dobitnik ove divne nagrade, ja, koji dolazim sa Balkana, kojeg su toliko puta zvali 'inkubatorom ratova', sa Balkana na kojem su žrtve poravnale istoriju, iz Srbije, čija su deca, generacijama, rasla za rat, iz Beograda, koji je 44 puta bio razrušen do temelja, iz zemlje, regiona, u kojima je slavna smrt vekovima bila glavna obaveza i zadatak - to je više od nade", istakao je Vučić u pismu, zahvaljujući se na priznanju.

To je, navodi se u pismu, dokaz da u Srbiji, u celom regionu, "postoji ona tiha, bezimena većina, koja hoće mir, koja ga doživljava kao uslov svih uslova, kao nasušnu potrebu, i koja želi da, posle vekova smrti, nastupi nova era, ona u kojoj je vrlina roditi, i živeti, pomoći, izlečiti, a ne više ubiti, i ne više - umreti".

"Zato ova nagrada i ide njima, svim tim bez imena, bez slave, nepoznatima, tihim i dobrim ljudima u Srbiji, koji su me obavezali da tražim mir, i podržali me u tome, i dali mi snagu, i obavezali me da to radim tako da oni, na kraju, budu nagrađeni. Ne samo ovim Zlatnim lavom. Nego mirom.", ističe se u Vučićevom pismu.

"Dragi prijatelji, hvala vam na ovoj divnoj nagradi, i hvala vam što ste pokazali, i na taj način, da mislite o nama, i da vam je stalo. Znači, za nas, iz malih naroda, kada vidimo da smo deo sveta, i te celine, čak i kada je u njoj mir retkost, i nagrada", zaključuje su poruci predsednika Srbije koju je ambasador Aleksić pročitao pred zvanicama na svečanosti u Veneciji.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir