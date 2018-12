MARKO ĐURIĆ O PRETNJAMA IZ PRIŠTINE: Očigledno je da je Enveru Hodžaju u glavi 1941.

BEOGRAD - Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je danas da izjavu zamenika kosovskog premijera Envera Hodžaja o osnivanju pakta protiv Srbije treba shvatiti veoma ozbiljno, jer ona znači "pakt protiv mira" i regionalne stabilnosti.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

"To je poziv na stvaranje pakta protiv mira. Pakta koji bi za cilj imao da razori i regionalnu stabilnost i poziva na stvaranje velikoalbanskog kalifata od Ohridskog jezera, pa sve do Boko kotorske, a možda i dalje. Očigledno je da je Enveru Hodžaju u glavi 1941. godina i da on želi povratak čitavog regiona u vreme kada su pod silama Osovine ove teritorije bile objedinjene pod albanskom i pod vlašću takozvane NDH-a", rekao je Đurić za televiziju Pink.

On je kazao da znajući koliko su ozbiljni Albanci na Kosovu u svojim namerama da podriju regionalni mir, može se reći da je Srbija "žrtva nastojanja Prištine da čitav region gurne u plamen sukoba".

"Siguran sam da mi moramo da reagujemo razumno, staloženo i odmereno jer je Srbija danas žrtva. Srbija je žrtva pokušaja da se njen narod na Kosovu i Metohiji zgazi, da se zgaze svi njeni interesi, da se srpski narod u regionu ponizi... Srbija reaguje racionalno i staloženo, ali nemoj neko da pomisli da to znači da mogu da predju crvene linije i da mogu da ugroze bezbednost ili egzistenciju Srba bilo gde. Srbija im to neće dozvoliti, kazao je Đurić.

On je pozvao sve da prate obraćanje srpskih poslanika u parlamentu Kosova a najavio je i da će sutra na severu Kosova biti održan veliki marš žena, "Žene protiv taksi".

foto: Beta/Armenija Zajmi Bešević

Za utorak je, kako je rekao, najavljen veliki sabor svih Srba sa Kosova koji će se okupiti u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i u drugim mestima i na "miran, gandijevski, hiršćanski način" pokazati nemirenje sa merama.

Enver Hodžaj je u intervjuu za zagrebački "Večernji list" izjavio je da je u nekoliko navrata, za vreme boravka u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnog Gori, razgovarao s čelnicima tih država o osnivanju pakta koji bi se "suprotstavio Srbiji i njenoj agresivnoj politici".

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir