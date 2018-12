ĐURIĆ: Prema dogovoru ROSU ne može na sever KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da nije tačna izjava portparola KFOR-a Vinćenca Grasa da ROSU može da uđe na sever Kosova i bez dozvole KFOR-a, te da po svim dogovorima srpske i albanske strane, bilo kakve naoružane grupe Albanaca na sever KiM ne mogu da dolaze bez saglasnosti lokalne sredine.

"To je dogovor koji je postignut, a utvrđen 2013. godine, kada je potpisan Briselski sporazum. Ja razumem da pojedine međunarodne strukture na KiM moraju ili imaju potrebu da povlađuju Albancima u Prištini da bi zadržale nivo podrške i autoritet na terenu, ali to ne mora da znači da sve što govore odgovara činjenicama, uostalom nije prvi put da sa te adrese stiže nešto što nije sasvim tačno", rekao je Đurić za Prvu.

Upitan za komentar na pregovarački tim Prištine, gde Tači ostaje glavni pregovarač uz učešće Sspenda Ahmetija i Fatmira Ljimaja, Đurić kaže da im takav izbor ljudi "služi na čast", te da je nezamislivo da takvi ljudi čine pregovarački tim Srbije.

"U Srbiji nema ljudi koji su na taj način okrvavili ruke u javnom životu i to samo pokazuje da oni ne nameravaju na ozbiljan način da razgovaraju, da se dogovaraju i da postižu bilo kakav kompromis u budućnosti, to su uostalom pokazali i diskriminatorskim taksama, ali to ko ih predstavlja to je njihov izbor, ja samo kažem da na taj način rade protiv budućnosti i Albanaca i Srba", podvukao je on.

Đurić kaže da ga je izjava Pacolija da je Srbija angažovala žene da grle crne predstavnike članica Interpola "ostavila bez teksta, te da je takvo omalovažavanje žena i ljudi drugih rasa nešto što je neprihvatljivo u političkoj komunikaciji".

"To pokazuje da ti ljudi imaju još dalek put da prevale pre nego što na ozbiljan način mogu da komuniciraju i na domaćoj i na međunarodnoj sceni. Zamislite da je neko sa srpske strane rekao takvu glupost, pa to bi bila glavna vest i na CNN-u i na BBC-u i na svim ostalim. Čudi me što od nevladinih organizacija i političkih krugova koji se bave zaštitom ljudskih i manjinskih prava nismo čuli bilo kakvu reakciju na izjavu Pacolija, za njih kao da se to dešava na drugoj planeti", naveo je direktor Kancelarije za KiM.

On je povodom predstojećih praznika srpskom narodu na KiM poželeo mir, kao i svima u Srbiji.

"Mi ćemo nastaviti, bez obzira na sve poteškoće i sve pritiske, da sprovodimo plan predsednika Vučića da se u svakoj srpskoj sredini uradi dosta i za zdravstvo i za školstvo i za infrastrukturu, sve ono što je već utvrđeno i pre ovih napada i mera protiv Srba na KiM", kaže Đurića.

Upitan kako vidi KiM u sledećoj godini, Đurić navodi da veruje da će uz mudrost, trud i upornost situacija biti bolja nego danas.

"Albanskim političarima na KiM bih želeo da im Deda Mraz za novu godinu donese neuporedivo više mudrosti, razboritosti, pa ako hoćete i političke etike da bi se naši problemi konačno rešili", zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir