POPOVIĆ: Za inovacione preduzetnice 100 miliona dinara

BEOGRAD, 25. decembra - Više od 200 žena u 13 lokalnih samouprava u Srbiji dobilo je u 2018. direktnu materijalnu podršku za modernizaciju biznisa i razvoj inovacionih ideja, a ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović kaže da će i u idućoj godini biti opredeljeno 100 miliona dinara za razvoj ženskog inovacionog preduzetništva.



Na svečanosti u Beogradu kojoj je prisustvovalo više od 100 žena, učesnica programa iz cele Srbije, ministar Popović je rekao da je istovremeno u okviru prvog ciklusa Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva više od 2.500 žena pohađalo različite obuke, edukacije i kurseve o preduzetničkim veštinama.



Povodom uspešnog završetka prvog ciklusa Programa Popović je rekao da su žene koje su učestvovale u programu budućnost Srbije, te pozvao inovacione preduzetnice da se uključe u Programu iduće godine.



Naveo je da je budućnost Srbije u inovacijama i digitalizaciji i dodao da je u okviru Programa u 2018. izdvojeno 100 miiona dinara u 2018. godini, te da su žene inovacione preduzetnice dobile grantove od 100.000 do 550.000 dinara za širok dijapazon male industrije.



Naveo je i da su kroz program edukacije i grantova prošle i devojke od 18godina pa sve do žena u zrelim godina i da je u tome značaj čitavog ovog programa.



Popović je rekao da inovacije nisu vezane iskuljučivo za visoke tehnologije i pozvao sve žene, i one u selu i manjim sredina, da se prijave za bespovratna sredstva, kao što su to ove godine sa svoji sjajnim idejama za proizvodnju hrane i sokova učinile inovacione preduzetnice iz malih sredina.



“Ove godine imamo mnogo inovacija iz prehrambene industrije. U 2019. nastavićemo sa programom, već smo izdvojili 100 iliona dinara za podršku”, rekao je Popović i dodao da su u toku i pregovori sa glavnim inovacionim centrom u EU kako bi i oni podržali Program koji u Srbiji sprovodi Popovićev kabinet.

Istakao je da su žene koje su ove godine ucestvovale u programu imale veliku podršku lokalnih samouprava.



“Žene preduzetnice su bućnost”, rekao je Popović i naveo da će se nastojati da se programima privuče što više žena za inovacione delatnosti i da se animira što više devojaka kako bi učile osnove inovacija i digitalizacije.



On je rekao da je sigiran da ćemo u budućnosti imati mnogo više žena inovacionih preduzentica i da će zahvaljući njima budžeti lokalnih zajednica biti veći i da će biti vše novih radnih mesta.



“Za svaku pohvalu su žene preduzetnice, one su budućnost Srbije. Srbija će biti jedan of lidera i na balkanu i evropu po rezultatima koje postižu žene preduzetnice”, poručio je Popović.



Ana Gligorijević, preduzetnica iz Kosjerića, zahvalila je ministru Popoviću i opšstini Kosjerić za šansu da učestvuje u porgramu.



Ona je vlasnica male porodične firme koja se bavi proizvodnjom prirodnih sokova, i koja je dobila podsticaj za proizvodnju.



Stefanija Lukić, preduzetnica iz Beograda, poručila je da Srbija definitivno podražava žensko preduzetništvo, te pozvala sve preduzetnice koje imaju ideju za sopstveni biznis da se jave za učešće u ovakvim programima jer je, poručuje, danas pravo vreme za to.



“Iskoristite ove programe i ono šsto država nudi. Budite jedne od nas, budite preduzetnice”, kaže Lukić.



U okviru Programa u 2018. dodeljena su sredstva za 17 projekata, koji su zajednički realizoval lokalne samouprave, fakulteti, lokalne razvojne agencije i udruženja žena/.



Programi su realizovani u 13 lokalnih samouprava širom Srbije.

