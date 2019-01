VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Cilj protesta izazivanje nemira i nasilja

Narodni poslanik Vladimir Đukanović, povodom najavljenog gađanja jajima RTS-a na koji je pozvala Jelena Anasonović jedna od organizatorki protesta, izjavio je za Kurir da je učesnicima protesta cilj da izazovu nemire i nasilje.



- Ovo je ozbiljan sukob između dve frakcije "jajara", onih koji žele da gađaju jajima i, "antijajara", koji to osporavaju. Ne znam ko će pobediti u tom sukobu, ali znam da to može da dovede do nasilja. Oni idu sa tim da isprovociraju nasilje, a neko je već rekao da takav protest ne može mirno da se završi. Opozicija je inferiorna za politilčku debatu i stiče se utisak kao da radi za vlast. Ovo je opozicija koju bi svaka vlast poželela. Zato ih prosto obožavam, i treba ih što više puštatii da sve to rade, da bi ljudi videli sa kakvim ludacima imaju posla - kaže Đukanović.

