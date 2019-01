SNS OSUDIO HAJKU PROTIV ŽENA: Naš stav je uvek jasan, svako vređanje je neprihvatljivo

BEOGRAD - Srpska napredna stranka osuđuje nastavak brutalne i nedljudske hajke koju opozicija vodi protiv svih žena sa kojima se ne slažu kroz usta svog "velikog lidera" Sergeja Trifunovića, izjavio je danas funkcioner SNS Vladimir Orlić i pozvao sve koji se do sada nisu ogradili od takvog ponašanja da još danas progovre ili - da doveka ćute.

Orlić je na pres konferenciji, kojoj je prisustvovalo i 60-ak članica SNS, ocenio da takvo brutalno i najprizemnije vređanje jasno pokazuje razliku između Srbije koju aktuelna vlast gradi i one kakvu opozicija želi.

"Takvo ponašanje opozicije pokazuje jasnu razliku između Srbije koju želimo i gradimo i svega drugoga što pokazuju veliki lideri Djilas, Jeremić, Obradović, Trifunović. . .kojima su pozivi na silovanje i linč izgleda zabavni", rekao je Orlić.

Orlić je izrazio nezadovoljstvo što postoje mnogi koji se nisu ogradili i osudili takve izjave i ponašanje, a među njima je pomenuo NUNS-a i NDNV-a, kao i deo NVO.

Kritikovao je i dvoje bivših funkcionera, koji gostovanje na TV nisu iskoristili da osude nastavak hajke na žene, ali i bahatost Trofunvića koji se sada zabavlja i sprda i dodaje da je trebalo da kaže "ustaška kurva".

Opozicija takvom bahatošću pokazuje da je u svojim očima velika i da misle da ono što je njima prihvatljivo mora da bude prihvatljivo celom svetu, rekao je on.

Orlić je pozvao sve koji nisu osudili poslednja vređanja, ali nisu ni reagovali na fizičke napade žena u RIK, u parlamentu kada je napadnuta Maja Gojković, kad je novinarka nazivane fuksom . . . da se izjasne "danas ili da doveka ćute".

Prema njegovim rečima, u ovom slučaju nije reč o političkim razlikama, već o elementarnom ljudskom vaspitanju.

Na pitanje da li je licemerno to što govori o potrebi da se nasilje osudi, a državni vrh "ide na noge čoveku osuđenom za silovanje", a reč je o predsedniku Udruženja kidnapovanih i nestalih na KiM Simi Spasiću, Orlić je rekao da je licemerno sve što rade gradski poslanik Zzeljko Veselinović i Savez za Srbiju čiji je on član.

"Ako vaše pitanje znači to da državni vrh ide u Spomen sobu, da li i građanima i predstavnicima međunarodne zajednice koji takođe odu da vide srpske žrtve poručujete da su licemerni", upitao je zamenik šefa poslaničke grupe SNS.

On je ocenio da je nemoguće praviti balans između postupaka Saveza i SNS-a.

"To što oni kažu i urade, to u SNS nećete pronaći i to je razlika između pristojne Srbije kakvu želimo i vređanja, pozivanja na nasilje i silovanje koje je opoziciji lepo, divno i zabavno", zaključio je Orlić.

(Kurir.rs / Tanjug)



