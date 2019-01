AFERA "OTETO PROKLETO"! ĐILAS OJADIO SRBIJU, OTEO ZEMLJU OD 500.000 EVRA! Državni plac pretvorio u svoje dvorište!

Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju, nelegalno je prisvojio javnu svojinu - zemljište od čak 6,5 ari na Senjaku čija je procenjena vrednost oko 520.000 evra, saznaje Kurir.

Đilas i njegova tadašnja supruga Milica Delević Đilas podigli su na Senjaku, vilu (2006) od 260,62 kvadrata, a zemljište oko vile, dvorište od čak 650 metara kvadratnih, koje je bilo u vlasništvu Grada i Republike Srbije, prisvojili su.



Oštetio državu



Na tom delu Senjaka nije urađena parcelacija, zemljište je u potpunosti bilo javna svojina - u vlasništvu Grada i Republike Srbije, a po donošenju Zakona o restituciji, deo je vraćen vlasnicima, a deo i dalje ima Republika Srbija. Đilas je, pošto je napravljena vila, sam odredio koliko dvorište želi da ima i podigao ogradu!

Ograda podignuta bez dozvole... Dvorište Đilasove vile foto: Kurir, Zorana Jevtić



Iz opštine Savski venac potvrđuju za Kurir da su Dragan Đilas i Milica Delević Đilas uzurpirali javnu svojinu, odnosno da nisu vlasnici zemlje oko kuće u ulici.

- Zemljište nije u vlasništvu navedenih osoba (Dragan Đilas, Milica Delević Đilas), a uvidom u portal RGZ, za navedenu katastarsku parcelu, srazmerno površini objekta, vlasnici na predmetnoj parceli su: D. Đ., J. Đ., O. K., B. K., D. K., Ministarstvo spoljnih poslova RS, Opština Savski venac, J. C. P., C. H. P., D. P., T. P. i F. C. - navodi se u odgovoru iz opštine Savski venac.

Veštak iz jedne poznate beogradske agencije koji je insistirao na anonimnosti u razgovoru za naš list kaže da se ar zemlje na toj lokaciji kreće između 70.000 i 80.000 evra.

- 6,5 ari je jako lep plac. Ukoliko je na tom delu zemlje dozvoljena gradnja, onda ar vredi 70.000-80.000 evra - navodi on.

Dobro zaradio



Prostom računicom ispada da je Đilas prisvojio zemljište vrednosti od oko 520.000 evra, odnosno za toliko je oštetio budžet Republike Srbije i Grada.



Đilas, kako pokazuju podaci iz opštine Savski venac, nije imao ni dozvolu za gradnju betonske ograde kojom je opasano pomenutih 6,5 ari.

- Nije tražena niti je izdata dozvola za gradnju ograde na pomenutoj adresi - naveli su u opštini.

Brojne nelogičnosti, ali i kršenje zakona, pratili su gradnju i legalizaciju vile ovog političara, a Kurir će o tome pisati u sutrašnjem broju. Inače, posle razvoda Dragana Đilasa i Milice Delević Đilas, vila na Senjaku je pripala njihovoj zajedničkoj deci S. Đ. i J. Đ.

