SUZANA VASILJEVIĆ Presuda u slučaju "Ćuruvija" je istorijska! Pokazana politička volja da se do kraja reši ubistvo novinara!

Vasiljević je za Prvu televiziju, na konstataciju da se još ne zna ko je nalogodavac, rekla da ne treba zaboraviti da je prošlo 20 godina od tog ubistva, da se rad na tom slučaju nastavlja i da je važno da je pokazana politička volja da se do kraja reši.

- Važno je da postoji politička volja i po prvi put je od 2012. postojala politička volja da se na tom i drugim slučajevima radi - naglasila je Vasiljević.

Savetnica za medije predsednika Srbije ocenila je da se, na tom slučaju 20 godina radilo na različite načine, a od 2007. do 2011. je postojao veliki zastoj, jer se državni organi time nisu ozbiljno bavili.

Ona je podsetila da je 2012. godine, kada je promenjena vlast, formirana i Komisija za istragu ubistva novinara koja je mnogo pomogla u rešavanju Ćuruvijinog slučaja.

Suzana Vasiljević komentarisala je i kritike koje je dobila nakon nedavnog nastupa u emisiji "Insajder debata". Ona je posebno zamerila novinarki "Vremena" Tamari Skrozi što nije bila borac za slobodu govora 2008. godine.

- Tamara Skroza, koja je izanalizirala svaki sekund mog nastupa, u toj analizi kaže da sam ja njoj udelila kompliment zato što sam je nazvala velikim borcem za nezavisne medije i slobodu govora. Ja sam to stvarno i mislila i rekla kao kompliment. Sporno je što ja to njoj nisam mogla da kažem 2008. godine i meni je žao zbog toga, jer je ona 2008. u svom tekstu u "Vremenu" tada napala svog kolegu Vladimira Radomirovića zbog intervjua u Politici sa predsednikom Tadićem. Ona je rekla da on nije poštovao instituciju predsednika - izjavila je ona i podsetila da je Radomirović zbog ovog intervjua dobio otkaz.

Savetnica za medije predsednika je rekla da pojedini novinari danas u Srbiji tvrde da su nezavisni, a idu na mitinge opozicije.

"Imate novinare koji za sebe tvrde da su nezavisni, a idu na mitinge opozicije, na proteste na kojima se izražava želja za smenu vlasti. Vi tu nastupate, više niste novinar, idete na protest sa kojeg se šalje politička poruka", rekla je Vasiljević.

Prema njenoj oceni, na trenutnoj medijskoj sceni postoji polarizacija i mediji koji su ili za vlasti ili su protiv vlasti.

- Postalo je potpuno "sramno" ako neko ko izveštava ne podržava nijednu stranu - rekla je Vasiljević.

