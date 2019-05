SRBIJA JE VEZANA ZA MRTVACA! Aleksandar Vulin o tome koje su zemlje protiv razgraničenja, kada je DOBIO BATINE OD ŽANDARMERIJE, kako priča sa Vučićem kada su nasamo...

Vučiću je jako teško jer su sve velike sile za to da se sačuva status kvo. Ovo što govorim ovo ne podržava predsednik Vučić i nemam podršku vlade za ovo - ja sam za razgraničenje. Ja sam za to da između nas i Albanaca sa Kosova postoji tvrdo postavljena granica, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.

On je istakao da je to jedini način da očuvamo mir i zaustavimo konačno Veliku Albaniju.

"To je jedini način da sprečimo mogućnost da se stalno iznova sudaramo sa teroristima koji odlučuju o mom i vašem životu. Potezi Ramuša Haradinaja smetaju meni i vama, on odlučuje o našim životima. Znate, bila je u turskom carstvu jedna strašna kazna. Čudna ali strašna kazna. Zvala se - vezivanje za mrtvaca. Živog čoveka zavežu licem prema licu mrtvaca i ostave ga. I svaki pokret ovog čoveka je pokret i mrtvaca, i tako dok ne poludi. E mi smo vezani za mrtvaca, mi smo vezani za Haradinaja koji kad god hoće može da pokuša da izazove neko nasilje, neke nerede, da destabilizuje čitav prostor. I mi stalno moramo da odgovaramo na njegove poteze", rekao je Vulin u emisiji "Bez ustručavanja".

Prema njegovim rečima Srbija stalno mora da reaguje na poteze Haradinaja jer, kako je istakao, ne znamo koji će biti njegov krajnji potez.

"A znamo unapred da će svi imati razumevanja za njega a za nas ne. I vi sad hoćete da dovedete Folksvagen koji treba da uloži 4 milijarde evra a on kaže - A jeste li vi sigurni da nećete zaratiti? A jeste li sigurni da Tači neće uvesti na naše proizvode? I tako redom... Što pre budemo znali šta možemo da branimo, čvrsto, tvrdi da branimo, pre ćemo moći da krenemo dalje", rekao je Vulin.

On je ponovio da je to jedini način da zaustavimo Veliku Albaniju, koja je pred nama.

"O tome ćuti Crna Gora, o tome ćuti Severna Makedonija a uzimaju im delove teritorije. Crna Gora i Severna Makedonija ne smeju da izgovore - Velika Albanija. Samo Srbija sme da kaže i zato moramo gledati unapred", naglasio je Vulin.

Govoreći o Srbina na Kosovu, ministar je rekao da kojim slučajem nema Vlade Srbije i da nema oko 40.000 plata koje dajemo svakog meseca Srbi ne bi mogli da opstanu na Kosmetu.

"A šta ako mi to prekinemo. A ako ne postignemo sporazum jednom ćemo prekinuti. I šta ćemo onda da radimo? Kako ćemo da ih snadbemo novcem, lekovima?"

On je naglasio da veruje u razgraničenje ali da ono ima gotovo nikakve šanse.

"Protiv te ideje su sve velike sile, Nemačka na prvom mestu. U regionu su svi protiv toga. Pa jel vam treba još neki dokaz da je onda to dobro za srpski narod", istakao je on.

Ministar Vulin se osvrnuo i na proteste Saveza za Srbiju.

"Ja ih slušam kako je ovo društvo neslobode i mraka, kako su oni veoma hrabri što dođu pod taj šator. E kad sam ja to radio, ja sam bio prebijan, hapšen, odvođen u zatvor. J akad sam branio pukovnika Šljivančanina, ne samo što me prebila žandarmerija, nego su me uhapsili i odveli u zatvor. I sad oni pričaju o nekoj hrabrosti. U vreme njihove vlasti, Đilas i Jeremić su mene hapsili i prebijali jer sam branio pukovnika Šljivančanina. To im tada nije bilo nedemokratski. Sad oni kao neki veliki heroji šetaju... Ma šetajte samo se nemojte baviti nasiljem."

Na pitanje da objasni šta je to nosio dok je bio direktor Kancelarije za KiM, Vulin kaže:

"To je bilo radno odelo koje sam ja nosio na Kosovu. A to odelo je bilo čak i tema razgovora u Briselu. Išlo je to do Ketrin Ešton. Da, Vučić me je kritikovao zbog toga. Predsednik uvek od mene traži da budem uzdržaniji. Mi se dugo znamo i saborci smo. I kad pričamo bez političke funckije pričamo prilično glasno", rekao je Vulin.

Kurir.rs/Foto: Ministarstvo odbrane

Kurir