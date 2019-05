SKUPŠTINA SRBIJE: Poslanici danas o Zakonu o glavnom gradu

BEOGRAD - Skupština Srbije počeće danas raspravu o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu kojima se, po navodima gradskih čelnika, gradu proširuju nadležnosti i po kojima će Beograd imati 10 gradskih i sedam prigradskih zona sa većim ovlašćenjima.

Izmenama je previđeno da prigradske opštine imaju, uz saglasnost grada, svoja javna preduzeća kao i da grad svoje izvorne nadležnosti može da

prenese na prigradske opštine.

Prigradske opštine će dobiti pravo da van plana genrelane regulacije donose urbanističke planove uz saglasnost Grada Beograda.

Deset gradskih opština vršiće legalizaciju do 400 kvadarata i izdavati građevinske dozvole do 1.500 kvadrata. Prigradske opštine će vršiti legalizaciju do 3.000 kvadrata i izdavati građevinske dozvole do 5.000 kvadrata.

Izmenama zakona se ukida neposredno i tajno glasanje na izborima za savete mesnih zajednica u Beogradu. Ukida se i mogućnost da Beograd ukine postojeću gradsku opštinu i njeno područje pripoji jednoj ili više gradskih opština.

Ukida se obaveza da glavni grad ima gradskog arhitektu, umesto toga statutom se može predvideti pomoćnik gradonačelnika u oblasti urbanizma.

Gradonačelnik i Gradsko veće prema propisanim izmenama zakona više neće imati obavezu da najmanje dva puta godišnje izveštavaju Skupštinu o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštini grada. Načelnik gradske uprave za svoj i rad gradske uprave odgovaraće Gradskom veću, a ne Skupštini Beograda.

