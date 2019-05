OPERACIJA ROSU BILA JE KLASIČNA PROVOKACIJA: Ne možete zastrašiti narod koji je bio bombardovan tomahavcima, kasetnim i napalm bombama kolonom džipova i lakih oklopnih vozila

Operacija specijalnih jedinica kosovske policije na severu Kosova i Metohije izvršena je sa opravdanjem da je reč o borbi protiv kriminala, a povodom ovog brutalnog upada može se zaključiti da zamrznuti sukob nosi rizke od sličnih akcija i u budućnosti.

foto: AP

"Pre izvesnog vremena predsednik Srbije je javno upozorio zapadne zemlje da mi raspolažemo informacijama da kosovske vlasti spremaju akciju hapšenja Srba na severu Kosova pod izgovorom borbe protiv korupcije. Ta njegova izjava bila je i signal Srbima da budu spremni. Ja lično sam savetovao Srbe da ne postavljaju barikade i dobro je što ih nije bilo u većem broju jer bi to dalo opravdanje jedinicama FIT i NJSO da upotrebe silu u još većoj meri i zasigurno bi došlo do žrtava na našoj strani", kaže Ilija Životić, stručnjak za bezbednost.

"Takođe koliko god da je današnja situacija bila dramatična, ona ipak nije prikazala maksimum snage kosovskih jedinica. Iz tog razloga nije ni trebalo odgovoriti onako kako narod može na Severu Kosova, jer to bi bilo preuranjeno pokazivanje naših kapaciteta za samoodbranu, nakon čega bi Tači i Haradinaj mogli da isplaniraju konačnu akciju osvajanja Severa.

Ukoliko pogledamo sa kojom silom su krenuli jutros a to je više od 70 vozila plus 30-50 u rezervi, jasno je da to nije akcija hapšenja zbog korupcije i kriminala. Tu nema efekta iznenađenja kada se ide u hapšenje, jer takva kolona se primeti kilometrima daleko. To je bilo klasično zastrašivanje naroda.

foto: Printscreen

Postavlja se samo pitanje možete li narod koji je bio bombardovan tomahavcima, kasetnim i napalm bombama zaplašiti kolonom džipova i lakih oklopnih vozila. Pre će biti da je to demonstracija sile i stilu ,,imamo podršku zapada, može nam se", kaže Životić.

On ističe da je kretanje vozila jedinica FIT i NJSO na putu prilikom čega su odgurivali ostale učesnike u saobraćaju sa puta posledica je treme i straha.

"Specijalne jedinice imaju naziv specijalne upravo zato što neprimetno bez buke i kontakta sa lokalnim stanovništvom ulaze na teren gde se odvija akcija. Pa zamislite da je došlo do eksplozije nekog od vozila koje su gurali sa puta čime bi došlo do prekida njihove kolone !? Tako se ponašaju naoružane bande u Kolumbiji i teroristi Islamske države a ne specijalne jedinice u čiju obuku su uloženi milioni dolara, što samo potvrđuje kakav je sastav tih jedinica.

foto: Profimedia

Pucanje iznad glava ljudi koji su se tu zatekli bila je provokacija ne bi li neko od Srba upotrebio lično oružje što bi Prištini dalo alibi pred njima ionako naklonjenom međunarodnom zajednicom da upotrebe vatrenu silu prema stanovništvu što bi dovelo do nepredvidive situacije koja bi lako mogla rezultirati izbijanjem lokalnog sukoba", navodi Životić.

Prema njegovim rečima, držanje UNMIK i KFOR-a ne treba da iznenađuje i mi na njih ne računamo odavno, jer je to je postala jedna grupa koja vidi samo svoj lični interes u visokim platama, i raznim dilovima koje prave sa kosovskim vlastima i kriminalcima.

"Ovakva situacija će se sigurno ponavljati budemo li imali status zamrznutog konflikta. Mislim da ukoliko se odlučimo kao narod da Kosovsko pitanje ne rešavamo već odložimo za neke druge generacije, morali bi smo pre toga videti postoji li način da se na Kosovo vrati ruski kontingent koji bi obezbeđivao mir i stabilnost na Severu Kosova i enklavama južno od Ibra. Sve drugo nas može uvesti u situacije koje lako mogu eskalirati u otvoreni sukob sa NATO.

foto: Privatna Arhiva

Treba pojačati diplomatske aktivnosti prema Americi, Britaniji , Nemačkoj i Francuskoj. To su zemlje koje mogu da utiču na Kosovske vlasti na terenu.

Rusija nam za sada pruža veliku diplomatsku podršku ali je nažalost nemoćna na terenu. Bez fizičkog prisustva na Kosovu Rusija ne može uticati na stanje na terenu. A tamo se odvija novi kosovski boj", zaključuje Životić.

(Kurir.rs)

Kurir