SRPSKI POLITIČARI ODGOVORILI NA PROVOKACIJU IZ PRIŠTINE: Idemo na Kosovo, briga nas za Ramuševu zabranu!

Vrh kosovske vlasti napravio spisak ljudi kojima se zabranjuje ulaz na teritoriju KiM. Većina sa spiska, međutim, za Kurir ističe da ne mari za to i da će na Kosmet otići kad god poželi

Vlasti u Prištini, predvođene Hašimom Tačijem i Ramušem Haradinajem, napravile su spisak srpskih zvaničnika i ličnosti kojima je zabranjen ulazak i boravak na Kosovu i Metohiji. Većina ljudi sa spiska odgovara da ne mari za to i da će na KiM otići kad god poželi.



Na podužem spisku "persona non grata" nalaze se premijerka Ana Brnabić, ministri odbrane i unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović, bivši načelnik Generalštaba Ljubiša Diković, te lider SRS Vojislav Šešelj.

Albanci pokazuju nemoć



Brnabićeva je poručila da nije naročito zabrinuta i da veruje da će joj biti omogućeno da ide na Kosovo kada to bude želela.

foto: Profimedia

Sličnog je stava i ministar Vulin, koji kaže da na Kosmet može da uđe kada god poželi i da može da dopre do bilo kog mesta.



- Šiptari to dobro znaju, više puta su bezuspešno pokušavali da me pronađu i uhapse kada sam dolazio u posetu našem narodu u enklavama. Da li ću otići i kada ću otići do Prištine ili Đakovice, neka ostane predmet razmišljanja Šiptara i njihove policije. Jedno je sigurno, neću uraditi ništa što bi ugrozilo Srbe na KiM - kaže Vulin za Kurir.

foto: Dragana Udovičić

Tim spiskovima se, kako dodaje, pokazuje strah i nemoć, jer je srpski narod na KiM odbio da napusti svoju zemlju i njene institucije:

- Šiptari znaju ko su ljudi kojima Srbi veruju i takvima ne sme biti dozvoljeno slobodno kretanje. Nisu zabranili ulazak na KiM Đilasu, Jeremiću, Stefanoviću i ostalim borcima za celovito i nezavisno Kosovo.

Štitimo Srbe



Posle svega što su prištinske vlasti uradile na ugrožavanju prava Srba na KiM, ministar Stefanović ovu zabranu vidi kao priznanje za borbu za našu državnost i suverenitet.

foto: Marina Lopičić

- Neka rade šta god hoće, ali to nas neće sprečiti da pomognemo svom narodu kad bude ugrožen. Svakako ćemo nastaviti da vodimo odgovornu politiku, zato što to rade ozbiljni ljudi, a umećemo da zaštitimo svoj narod na KiM, bez obzira na poteze Prištine - kaže on.



Šešelj otkriva da sada ima duplu zabranu pošto mu je 2002, pre odlaska u Hag, Kfor zabranio ulazak na Kosovo, kad su ga vratili sa administrativne linije:

foto: Marina Lopičić

- Od tada nisam išao na KiM, ali poručujem vlastima u Prištini - tamo ću jednom oružan poći, kako kažu stihovi "Onamo, 'namo" kralja Nikole Petrovića Njegoša, stare himne svog srpskog naroda.



Inače, Ljiridon Lapaštica, politički savetnik kosovskog šefa diplomatije Bedžeta Pacolija, čak je zapretio da spisak nije konačan i da se obnavlja "u zavisnosti od ponašanja Beograda i srpskih zvaničnika".

Biljana Bojić/Foto:Profimedia

Ljubiša Diković Očekujmo i gore stvari

General Diković nije iznenađen novom provokacijom Prištine: foto: Zorana Jevtić - Od njih se u budućnosti mogu očekivati i gore stvari. Povlačenjem takvih poteza, oni jačaju pozicije u svojoj populaciji, jer biti protiv Srba veoma je popularno među Albancima.





Ramuš Haradinaj Rus uhapšen jer je špijun

Osim više desetina Srba, na listi nepoželjnih su i službenici UN, uključujući Rusa Mihaila Krasnoščekova, kojeg je kosovska specijalna jedinica ROSU uhapsila i prebila u utorak u akciji na severu KiM. Haradinaj je izjavio da je Krasnoščekov uhapšen zato što je radio kao "kamuflirani špijun", zloupotrebljavajući funkciju službenika UN.

Hašim Tači Zamrznuti konflikt može da eskalira Kosovski predsednik Hašim Tači ocenio je da EU "usporava" procese pristupanja regiona i da bi "izolacija" Kosova vodila ka "rastu nacionalizma". Kazao je i da je dijalog Prištine i Beograda "u krizi", ali je dodao da je ovo "najbolji trenutak" za rešavanje kosovskog problema. - Vraćamo se u stanje zamrznutog konflikta koji može da eskalira. Sporazum će doneti mir celom regionu zapadnog Balkana - rekao je on.

Kurir