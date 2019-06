SUKOB BIVŠEG NAČELNIKA UKP I LIDERA SRS Milović: Šešelj aktivan član zemunskog klana, umešan u ubistvo Đinđića! Šešelj: Milović je ubio Spasojevića!

Bivši načelnik UKP Rodoljub Milović optužio je lidera SRS Vojislava Šešelja za umešanost u ubistvo premijera Zorana Đinđića i saradnju sa ozloglašenim zemunskim klanom, čiji pripadnici su osuđeni na najstrože kazne zatvora u tom slučaju.



- Šešelj i ja nemamo lični sukob, napada me zbog mog profesionalnog rada tokom kog sam utvrdio njegovu umešanost u dešavanja oko ubistva premijera Đinđića. Osnovano tvrdim da je Šešelj veoma aktivan član zemunskog klana. Uveren sam da je Šešelj bio jedan od onih ljudi koji su insistirali na ubistvu premijera Đinđića. Prema izjavama svedoka, on je pre odlaska u Hag tražio da ubiju, sem Đinđića, i Gašu Kneževića (profesor prava i ministar prosvete u Đinđićevoj vladi), koji ga je smenio s fakulteta - kazao je Milović u intervjuu za NIN i naveo da su svedoci saradnici Miladin Suvajdžić i Zoran Vukojević govorili o Šešelju.

Primao novac



- Suvajdžić je nosio u opštinu Zemun 20.000 evra za porodicu Šešelja. Vukojević decidirano navodi da je Šešelj u više navrata primio u ime SRS od vođe zemunaca Dušana Spasojevića 200.000 do 300.000 evra. Sećam se da je pominjao i blindirani džip koji je Šešelj dobio od Spasojevića - istakao je Milović.



Šef radikala odgovara da je Đinđić dobio šta je zaslužio, ali da ništa od iznetih optužbi nije tačno.



- Ja tvrdim da je Milović ubio Spasojevića. Njega i Mileta Lukovića uhvatili su žive, saslušavali pod teškim batinama i onda je Milović ubio Spasojevića, a Spasoje Vulović, komandant SAJ, ubio je Lukovića. Potom je Milović, pod pretnjom da će mu ubiti porodicu, iznudio priznanje od Zvezdana Jovanovića i usledilo je režirano suđenje.

Saslušan u Hagu



Šešelj tvrdi da nisu tačne ni optužbe da je upleten u političku pozadinu i organizaciju ubistva.



- Šta tu ima da se priprema, došao je Englez, po naređenju britanske službe, i ubio ga. Milović ništa novo nije rekao. Pisali su prijave i saslušali me u Hagu. Tad sam im rekao da u ubistvu nisam mogao da učestvujem jer sam već 17 dana bio u Hagu. Priznao sam im da sam se silno obradovao kad sam čuo da je Đinđić mrtav. Kad je koknut, naručio sam jagnje, pet kilograma baklava, salatu od paradajza, bezalkoholno pivo i vino, sokove. Lepo i složno smo to proslavili. Da imam moć da Đinđića vratim u život, ne bih to uradio. Zoran je dobio šta je zaslužio, ali je važno za Srbiju da se raskrinka do kraja pozadina njegovog ubistva.

Milović je negirao da je ubio vođe zemunskog klana i iznudio iskaz od Jovanovića, tvrdeći da su dokumenta u policiji i tužilaštvu. Šešelj je ranije objašnjavao da je od predsednika SRJ Slobodana Miloševića dobio blindirani džip, koji je na KiM zaplenjen Misiji OEBS, to jest Vilijamu Vokeru.



Božo Prelević: Posao za državne organe



Advokat Božo Prelević ponovio je da veruje da je Đinđić stradao zbog zalaganja da se po istim principima i istovremeno rešava pitanje KiM i RS, te da nikad nijedan premijer ne gine zato što je sukobljen s kriminalnom grupom:

- Zašto se otvara afera posle 16 godina? Milović možda ima želju da kaže stvari za koje do sada nije imao priliku, a Šešelj kao majstor prljavog marketinga jedva je dočekao da zabavi ljude. Da postoje državni organi, a ne institucije s tablom, oni bi i u ovom slučaju uradili svoj posao.

Hronologija

Dobrovoljna predaja i smena



- Šešelj je dobrovoljno otišao u Hag 24. februara 2003.

- premijer Đinđić ubijen 12. marta 2003.

- Šešelj je bio osumnjičen za saradnju sa "zemuncima"

- avgusta 2003. Šešelj ispitan u vezi sa ubistvom

- maja 2007. svih 12 optuženih osuđeno na visoke kazne zatvora

- bivši komandant JSO Milorad Ulemek dobio je 40 godina, kao i neposredni izvršilac, bivši zamenik komandanta JSO Zvezdan Jovanović

- 21. juna 2014. smenjeno pet policijskih generala, među njima i načelnik UKP Milović

- Šešelj se 12. novembra 2014. iz Haga vratio u Srbiju

