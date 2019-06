POZVAO DODONA DA POSETI SRBIJU: Vučić u Minsku razgovarao sa predsednikom Moldavije (FOTO)

"Srbija smatra Moldaviju prijateljskom zemljom i Vaša poseta bila bi veoma značajna za dalji razvoj naših odnosa". - predsednik Vučić uputio je poziv predsedniku Republike Moldavije Igoru Dodonu sa kojim se danas sastao u Minsku, pred početak ceremonije otvaranja Drugih Evropskih igara.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jun 21, 2019 at 4:11am PDT