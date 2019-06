MINISTAR TRIVAN NASMEJAO CELU SRBIJU: Pravićemo gas iz uglja! KO DOŽIVI PRIČAĆE (VIDEO)

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan izajvio je da Srbija planira da upotrebi nove tehnologije i naveo da postoji jedna nova tehnika kojom se iz uglja pravi gas pa mu se sad smeje cela Srbija.

"U ovom trenutku postoje te nove tehnologije, jedna od njih se zove 'trik tehnologija' koja od uglja, odnosno iz uglja pravi gas. Gas je višestruko čistiji energent nego što je recimo ugalj i mislim da ćemo mi ići ka tome", rekao je on.

"Dakle, da primenimo te nove tehnologije koje su danas jako skupe, one se mere sa svakako i više nego stotinama miliona. Ali za nekoliko godina one će biti svako jeftinije, u svakom slučaju vrlo pratimo šta će se tu dogoditi i nema sumnje da ćemo ići ka tim novim tehnologijama", rekao je Trivan.

(Kurir.rs)

Kurir