PETKOVIĆ O HUMANITARNOJ KRIZI NA KIM: Činimo sve da pomognemo našem narodu, manje hrane u bolnicima i vrtićima

Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je pitanje opstanka Srba u pokrajini ponovo aktuelizovano, jer su oni na ivici humanitarne katastrofe zbog taksi od 100 odsto koje traju već sedam meseci.

Petković je za RTS rekao da će do kraja nedelje na severu KiM nestati lako kvarljive životne namirnice.

"Čujemo i da su dobavljači rekli rukovodstvu bolnice, vrtića i Studentskog centra da će morati da smanje količine hrane. To je veoma opasna situacija koja jasno pokazuje u kakvoj atmosferi žive Srbi na KiM", naveo je Petković.

On je istakao da Priština uporno sedam meseci drži anticivilizacijske takse, sa namerom getoizacije i proterivanja srpskog naroda sa KiM.

Petković je rekao i da Beograd čini sve da pomogne srpskom narodu u pokrajini, dok Priština na sve načine pokušava da oteža poziciju.

Petković je podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić još posle uvođenja taksi rekao da će situacija biti veoma teška pre svega za srpski narod.

On je istakao da se, s druge strane, međunarodna zajednica ne oglašava.

"Za njih kao da takse ne postoje. Pozivaju da takse budu ukinute, ali to se ne dešava", istakao je Petković.

Prema njegovim rečima nastavlja se, kako kaže, teror nad srpskim narodom.

"Poreski inspektori idu po radnjama i od malih trgovaca traže papire i deklaracije na kojoj će stajati tzv. Republika Kosovo", rekao je Petković.

On je dodao da je to što su zatvorili sve alternativne puteve i "puškama guraju ljude koje nose po kilogram šećera i brašna, posledica politike do polovine 2012. godine".

Komentarišući izjavu Ramuša Haradinaja da je sve to improvizacija koju sprovodi Beograd, Petković je naglasio da je to čista obmana javnosti.

"Kako neko može da govori o tome da Srbija hoće veštački da izazove krizu među svojim ljudima. Mi se borimo iz dana u dan da učinimo život našeg naroda na KiM pristojnim. Nije Beograd taj koji je uveo takse, to je zamena teza", istakao je Petković.

On je ocenio da Priština uvođenjem taksi od 100 odsto krši sve norme i evropske principe protoka robe, ljudi i usluga, i da niko ne može da zaustavi Tačija i Haradinaja.

"Oni se prepriru i mrze između sebe, ali kada treba da se udari na srpski narod, na Aleksandra Vučića i Srbiju oni su ujedinjeni i na sve načine žele da nam otežaju poziciju", dodaje Petković.

On je istakao da Srbija čini sve da srpski narod ne bude ni gladan ni žedan i da na KiM bude osnovnih životnih namirnica na KiM i ocenio da je ponašanje Prištine veoma bahato.

Petković je rekao da Srbija sve vreme poziva da, kako je rekao, u Prištini ohlade vruće glave i da se vrate za pregovarački sto i podsetio da je uslov Srbije za nastavak dijaloga ukidanje taksi.

"U politici kompromis je pobeda, jedino sa budućnošću nema kompromisa. Zato težimo da pronađemo kompromis, da pronađemo rešenje koje će biti osnov za istorijsko pomirenje srpskog i albanskog naroda", naveo je Petković.

On je ponovio da Vlada Srbije i Kancelarija za KiM čine sve da pokaže da srpski narod ima budućnost na KiM.

"Sutra otvaramo vodovod. Gradimo fabrike, stanove, gradimo bolnicu u Gračanici, obnavljamo Kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici", podseto je Petković i istakao da to pokazuje da ne postoji nikakav zamrznut konflikt.

"Moramo da težimo rešenju jer dok mi čekamo stvara se Velika Albanija, a jedino što može da bude zamrznuto je ekonomski razvoj Srbije. Mi to nećemo dozvoliti", zaključio je Petković.

