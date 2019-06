DRECUN UPOZORIO NA OPASNE NAMERE PRIŠTINE: Hoće da isprovociraju sukobe sa Srbijom! Moramo da dopremimo hranu Srbima, ali i da ne upadnemo u zamku Haradinaja

Izazivanja humanitarne katastrofe i nedostatak osnovnih namirnica za srpski narod na Severu Kosova je sredstvo da se potpuno onemogući nastavak dijaloga i stvore uslovi za sukob sa Beogradom, rekao je predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.

On je objasnio da je cilj Prištine da se na severu Kosova stvori neizdrživa situacija za srpski narod koja bi ugrozila njegov fizički opstanak i naterala Beograd da pomogne svom narodu kao što je to i do sada činio.

Kako je dodao Drecun, onda bi Albanci isprovocirali sukobe sa državom Srbijom i srpskim narodom na severu Kosova.

"Tako da potpunu odgovornost što nema nastavka razgovora prebace na Srbiju, i zatraže kaznene mere protiv Srbije", rekao je on i dodao da bi Priština posle toga krenula putem ujedinjenja sa Albanijom.

Drecun je upozorio da se ulazi u završnu fazu plana koji se zove "takse", i da kome je cilj da se izazovu sukobi i sa srpskim narodom i sa državom Srbijom i dodao da na tome rade i Haradinaj i Tači.

"Pripremili su i represivne jednostrane mere, ali i značajne oružane potencijale, imaju specijalne jedinice koje su u više navrata upadale na sever Kosova i testirale reakcije srpskog naroda i Srbije", rekao je Drecun i dodao da se poslednjih mesec dana pojačava kampanja u zapadnim medijima da je na severu Kosova "haos" i da Priština treba da krene u akciju da se obračuna sa tim.

Ocenio je da Priština sada objašnajva da kao ne sprečava dostavu hrane nego šverc droge što je, rekao je Drecun, stvaranje lažne slike za nasilje prema srpskom narodu.

"Moramo da nastavimo snabdevanja srpskog naroda, ali i da vodimo računa da nas Haradinaj ne uvuče u zamku", rekao je on i dodao da Haradinaj želi da izazove sukobe i da mu je to jedini cilj što se taksi tiče.

Drecun je upozorio i na lažnu tezu koju pronosi Haradinaj da se ne sprečavaju transporti hrane na Sever Kosova nego transporti droge i oružja podsećajući da se godinama u zapadnim medijima Sever Kosova opisuje kao baza organizovanog kriminala kako bi se opravdale akcije albanskih snaga.

On se zapitao što se ne govori o organizovanom kriminalu južno od Ibra navodeći obaveštajne podatke o brojnim albanskim kriminalnim grupama na Kosovu i Metohiji na čijem čelu su Tači, Haradinaj i Veselji koje su prikupili KFOR i UNMIK a onda ih prikrili.

Kako je najavio sa tim podacima upoznaće senatora SAD i "albanskog lobistu" Eliota Engela kada uskoro bude posetio Beograd.

(Kurir.rs/TV Pink/Tanjug)

