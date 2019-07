BILJANA SRBLJANOVIĆ RASKRINKALA TRIFUNOVIĆA! Sergej radi za DB! BRUKA SE I PONIŽAVA

Dramska spisateljica Biljana Srbljanović je, konstatujući da članovi opozicije praktično ne umeju da koriste društvene mreže, isprozivala pojedine lidere da rade za službu, a među njima i Sergeja Trifunovića.



- To kako sami sebe brukaju, kako se prikazuju, kako ne vladaju medijem koji im je jedini neograničeno dostupan, kako se ponižavaju i kako sami sebi rade ono za šta je DB nekada morao da ucenama i dijagnozama angažuje pojedince, lažne kandidate - od Šećeroskog, Šešelja, Arkana, preko Jezde, Kapetana Dragana, do Belog i Sergeja - a to je da kompromituju samu ideju opozicionog angažmana, to dosad nismo baš imali prilike da sretnemo - navela je ona.

(Kurir)

Kurir